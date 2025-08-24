朱立倫願交棒 盧秀燕拒任國民黨主席

【on.cc東網專訊】台灣罷免國民黨立委兩輪投票以失敗告終，國民黨主席朱立倫上周六（23日）呼籲執政民進黨改革，同時促請台中市市長盧秀燕接任下一屆黨主席。惟盧秀燕周日（24日）表明拒絕，並說：「最困難的時候，媽媽會留在家。」

盧秀燕發聲明指，台灣面臨美國關稅重創，中部地區首當其衝，全台經濟也面臨大衰退，恐會產生失業問題及社會問題等，故須堅守崗位，陪伴產業及市民渡過難關。她重申最困難的時候，媽媽會留在家是其承諾，「我會說到做到」。

對於國民黨立委罷免案無一通過，朱立倫上周六指是「人民的聲音戰勝權力的傲慢」，又指在野黨責任不只監督，更要擘劃出路，故提出5項迫切改革呼籲，分別是「搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判」、「重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展」、「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」、「回歸權力分立，終結走向獨裁的憲政危機」及「終結社會撕裂對立，找回台灣最寶貴的團結」。他亦呼籲執政當局立即釋放正被政治收押、民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工，同時要求政府停止一切製造對立政治操作。

至於大陸國台辦周日稱，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」，表明任何「台獨」分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】