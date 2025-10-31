朱芸編音樂會開金口 「被二胡耽誤了的歌手」 林志炫、黃妍任嘉賓 周慧敏、女友Winka現身捧場

香港二胡音樂家及電影配樂師朱芸編於前晚（10月29）假西九文化區自由空間大盒完成一年兩場《Between Worlds》音樂會，吸引本地及跨界音樂藝術家及圈中好友到場支持，包括周慧敏、謝安琪、王丹妮、女友Winka及馬天佑等等，其父母亦親身到場支持！

是次音樂會分為「悟空傳」、「Starry Night」、「Cyberpunk」及「The Last Supper」四大篇章，靈感來自生命起伏與不同世界之間的連結。朱芸編特別為音樂會創作新曲並重新編排代表作，率領現場樂團、弦樂及特別嘉賓演出，引領觀眾體驗跨界聽覺旅程。

音樂會邀得華語殿堂級歌手林志炫驚喜現身，朱芸編台上分享：「《悟空傳》是我入行做電影配樂的第一套電影，也是我第一次寫主題曲的作品《空》，當年請了林志炫老師演唱。今晚很高興邀請他來到現場，一起再唱這首歌。」 林志炫笑言：「第一次聽到《空》時覺得這首歌很難，但我很喜歡。和芸編合作後，才發現他作曲和編曲都很精彩，希望以後可以多多合作。」

林志炫於台上再次演繹與朱芸編合作電影《悟空傳》插曲《空》，兩人的演出展現橫跨地域的音樂情誼。歌手黃妍亦到場任嘉賓演唱，延續電影《白日之下》主題曲《日光漂白》的音樂緣分。

音樂會的驚喜時刻之一，是朱芸編首度開腔演唱電影插曲《瞬間的瞬間》，這是他首度在舞台上公開演唱個人作品，開口瞬即驚豔全場，可謂「被二胡音樂耽誤了的歌手」，更有觀眾離場時笑指：「可以原地出道！」

此外，朱芸編特別邀請二胡演奏家爸爸朱道忠同台聯手演奏，屬首次以父子檔姿態合奏二胡。事實上，朱爸爸為其音樂啟蒙導師，朱芸編說：「看了很多報道說他（朱爸爸）從小就不讓我拉二胡，但我很感恩他從小教我到大，也很感謝我媽媽！」兩人聯手演奏時流露濃厚親情與音樂傳承，引來全場熱烈掌聲與歡呼。

音樂會尾聲時，朱芸編發表感言：「因為這次真的是我第一次辦這種類型的音樂會，我不知道大家喜不喜歡，做一場24首歌全部都是自己作、或者自己有份作的音樂，好像是『搞着自己』，但我真的很享受！」觀眾最後報以長達一分鐘的掌聲，為音樂會畫上完美句號。

