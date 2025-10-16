《破‧地獄》配樂家朱芸編二胡音樂會丨反應熱烈加開一場 即睇搶飛攻略、票價、座位表

二胡音樂家朱芸編將於10月底於西九大盒舉行首個個人音樂會《BETWEEN WORLDS》，以二胡為主軸、跨越多個面向與維度的音樂旅程，從音樂探討生命與生死之間的好奇。音樂會早前開售同日VIP門票售罄，旋即宣佈加開一場，門票現正於撲飛 POPTICKET公開發售。

朱芸編《BETWEEN WORLDS》音樂會詳情

日期: 2025年10月28(加場)、29日

時間: 8:00pm

地點: 西九文化區自由空間大盒

朱芸編《BETWEEN WORLDS》音樂會票價

$880 (VIP) / $480

廣告 廣告

*VIP門票包括音樂會後 meet & greet 環節

朱芸編《BETWEEN WORLDS》音樂會公開售票詳情

朱芸編《BETWEEN WORLDS》音樂會門票現正於撲飛 POPTICKET公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入撲飛 POPTICKET購票連結

朱芸編《BETWEEN WORLDS》音樂會座位表

朱芸編《BETWEEN WORLDS》音樂會座位表

更多資訊：