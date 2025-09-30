朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。其中主燈「紫霞仙子」高12.8米，運用國家級非文化遺產自貢花燈技藝，結合華服等中國傳統文化元素，融合現代光影技術，沿維港岸線陳列，形成獨具特色的燈光景觀。

「香江仙子」巨型花燈燈組

點解臨近中秋，花燈主角會係紫霞仙子而唔係嫦娥呢？咁中秋都唔一定要食月餅嘅係咪先？而呢個「紫霞仙子」花燈仲會識單眼眨眼，但係出嚟效果就被網民認為似「隻眼開隻眼閉」……

廣告 廣告

朱茵為「香江仙子」巨型花燈燈組

有「紫霞仙子」花燈就梗係會有「紫霞仙子」，大會喺亮燈活動邀請到曾於《西遊記之月光寶盒》飾演紫霞仙子嘅朱茵擔任嘉賓。喺咁大座「紫霞仙子」前面，有記者問朱茵「你覺得自己靚啲定佢靚啲？」，朱茵回頭望一望花燈，然後報以禮貌而不失尷尬嘅笑容，再以七三面回應「唔好玩啦！」，明！

有記者問「你覺得自己靚啲定佢（花燈）靚啲？」，朱茵回應「唔好玩啦！」

活動開始前，朱茵透露近期忙於為同蔡少芬合演嘅劇集《風華背後》開工。而家朱茵同黃貫中嘅囡囡黃鶯已經13歲，身為媽媽嘅朱茵話唔可以心急，咩都要笑住同個女講。咁你明白朱茵點解笑住講嗰句「唔好玩啦！」。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！