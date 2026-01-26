錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法
54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神。朱茵近年因女兒逐漸長大而復出，重新參與幕前演出，除咗參演內地綜藝節目，更為ViuTV和TVB拍攝劇集。
朱茵日前出席黃智雯及楊詩敏（蝦頭）主演舞台劇《天下無不西之閨蜜》公演，當佢喺後台時，就與黃智雯及楊詩敏合照留念。從照片所見，朱茵身穿藍色襯衫配菱格紋冷衫搭牛仔褲，外加米色長頸巾，打扮大方有氣質，身材仍然保持好好；外貌方面，被指擁有飽滿蘋果肌，狀態十分好。網民留言大讚朱茵靚女，與黃智雯比較起來，驚嘆指朱茵比黃智雯睇落去更年輕上鏡。
對於保養方法，朱茵曾分享自己嘅改變方法，表示唔會節食，只會調整日常飲食次序，例如每餐先吃蔬菜待有一定飽腹感後，先食肉類及米飯，減少澱粉質和脂肪吸收。另外，如果要捱夜嘅話，會將菊花杞子焗成水，而如果想臉色紅潤一點則喝紅棗水。而如果把乾龍眼、枸杞、菊花、紅棗一同煲水，改善氣血，成為「養顏水」。
