朱雀三號預計周五墜落地球 歐洲多國防範碎片襲擊

朱雀三號火箭 12 月 3 日升空，二子級火箭進入預定軌道，但一子級火箭未能成功回收。 (Photo by VCG/ VCG via Getty Images )

中國上月（12 月 ）先後發射兩枚「可重複使用」運載火箭，結果兩次都回收失敗，其中一枚朱雀三號的碎片更可能威脅歐洲。英國傳媒報道，相信火箭會在當地時間今日下午（30 日）衝入大氣層，歐盟太空監察及追蹤行動中心（EU SST）正密切注視其動態，立陶宛及波蘭等國均已提高警覺。

歐洲多國戒備 立陶宛準備禁飛應變

朱雀三號在 12 月 3 日於甘肅酒泉衞星發射中心升空，新華社其後報道，運載火箭二子級進入預定軌道，一子級未能成功回收，「飛行試驗任務獲得基本成功」。央視報道解釋，一子級火箭在回收試驗過程中發生異常燃燒，未能實現在回收場坪的軟著陸。換言之，火箭推進器著陸時被毀。

EU SST 表示，正密切監視朱雀三號重返地球大氣層的動態，估計會在今日衝進大氣層。基於火箭前行的角度，它可以墜落在地球表面很廣泛的地區。該中心指出，朱雀三號體形龐大，必須謹慎監察。

EU SST 預測朱雀三號今日（30 日）重返大氣層，由於體形龐大，須密切注視其動態。 (Photo by Wan Quan/VCG via Getty Images)

立陶宛 Air Navigation 行政總裁 Saulius Batavicius 表示，航空交通管制人員正密切注視狀況。他說有需要時將會採取禁飛措施，或指示民航客機更改航道。但他補充說，不清楚火箭重返大氣層時會燃燒到甚麼程度，多少遺骸會保留下來。立陶宛傳媒引述歐盟太空專家指出，朱雀三號火箭推進器長達 13 米，重 11 噸，不可能會完全燒毀，到丹麥南部及巴爾幹半島等國家構成威脅。

英國《電訊報》引述政府發言人報道，英國政府已指示電訊商檢視，一旦在有需要時發出緊急提示，但相信火箭碎片散落英國上空的風險不高。