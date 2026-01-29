獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。
向太表示，當年劉德華住處外長期聚集大批粉絲，朱麗蒨幾乎必須過著「隱形」生活。她出門時會改搭另一輛車，有時還得縮在座椅底部、全身蓋著毛毯，全程不敢出聲也不敢亂動，就怕被認出來，這樣的日子一直持續到2008年兩人公開婚姻後才結束。向太感嘆：「他老婆那時候最可憐。」
當年的追星行為不只影響家庭生活，連工作行程也多次受阻。劉德華團隊曾在電影宣傳期間遇到粉絲拿棍棒圍車，車身被敲到無法前進；在武漢機場，也因粉絲搶簽名導致航班延誤，航空公司一度臨時調整航線，差點影響他當晚節目錄製。即使公開活動安排10名保全隨行，人潮仍擠到腳下滿是被踩掉的鞋子，場面一度失控。
劉德華過去也曾說明，80、90年代不少藝人都選擇不公開婚姻與家庭狀況，隱婚在當時幾乎是常態。但後來發生2007年粉絲楊麗娟為了見他而導致父親輕生，以及有人從飯店床底爬出突襲等極端事件，讓他不得不加強對私生活的保護。
相關往事曝光後，不少網友感嘆現在的粉絲文化已相對理性，從過去的圍堵失控，到如今較有秩序的應援方式，社會也逐漸形成「明星家庭應該享有基本隱私」的共識。向太也呼籲，追星應該是讓自己變得更好，而不是把偶像當成「爸爸」或「老公」。
