朴信惠本人美翻天，肌膚狀態就像20歲！分享「水中運動」高效率減肥超有感，每天喝2000cc溫水、晚上六點後不吃東西

（圖／廖怡婷 攝）

不只孫藝珍代言台灣品牌m2美度並分享早上空腹就先喝膠原蛋白飲，台灣保養品牌 DR.WU 達爾膚也邀請「韓劇女神」朴信惠擔任品牌大使，開啟全方位美麗管理的新篇章。朴信惠作日（9/16）驚喜抵台，她一現身機場，便以自然清新的氣質與水潤發光的「少女肌」吸引眾人目光，完全展現女神級魅力。

（圖／品牌提供）

出道多年的朴信惠，以精湛演技塑造多部韓劇經典角色，自《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《來自地獄的法官》到即將上映的新作《Miss 臥底老闆》，始終以純淨自然的形象與精湛演技圈粉無數。今年才來台開亞洲巡迴粉絲見面會的朴信惠還熱舞JENNIE的〈like JENNIE〉、aespa的〈Whiplash〉都在社群網路引爆粉絲話題，直呼朴信惠長得美、又會演戲還那麼會跳舞真的超全能，凍齡外貌宛如大學生！趕快來看看朴信惠都是如何保養的吧～

女神光環如何養成？朴信惠公開五大美麗秘訣

記者會上朴信惠以俐落短髮亮相驚艷全場，笑說為新戲《Miss 臥底老闆》特別剪髮，以清爽活力形象詮釋 20 歲職場新人。主持人阿 Ken 更化身粉絲代表，追問女神的保養秘訣。朴信惠大方分享了五個保養心法。

廣告 廣告

第一個就是「喝水」，她每天一定會喝超過 2,000cc 的溫水，因為充足的水分能幫助肌膚保持水潤與飽滿，看起來更有光澤。所以她通常會提醒自己多喝水。

（圖／廖怡婷 攝）

第二個是「減法保養 Less is More 」，朴信惠提到喜歡讓步驟保持簡單自然，重視精準而不是追求繁複的流程。這樣不僅能輕鬆持之以恆，也能讓肌膚專注吸收真正需要的成分，最常使用的保養就是玻尿酸精華。

（圖／取自 ssinz7 IG）

第三個是「飲食管理與營養補充」，她說到自己晚上六點後幾乎不進食，因此會利用空腹時段補充口服保養品，幫助肌膚對抗拍戲、熬夜與長途飛行帶來的挑戰。她特別點名近期的心頭好—DR.WU「Beauty Shot 雙膠原蛋白胜肽飲」。創新的「上錠下飲」雙劑型設計，將美妍錠與膠原飲結合，不需繁複瓶瓶罐罐，就能達到 1+1>2 的加乘效果。她更俏皮說：「Beauty Shot 就是我的美麗秘訣。」

（圖／取自 ssinz7 IG）

第四個她提到回家就會消除壓力，加上家裡有四隻貓咪，摸摸貓咪就感覺壓力消除很多。多跟家人相處對她來說是很好的充電、休息方式，同時還要保持心情的愉快，多笑會讓你整個人又內而外的變漂亮，韓國很流行這種「又內而外散發出來的光澤明亮感」，朴信惠認為這需要內外一起調理。

（圖／取自 ssinz7 IG）

第五個是除了高爾夫球外，也很喜歡做水中運動「Infinity Pool」，會有不同水柱噴射出來，然後在水中可以進行跳舞或者一些運動的動作，因為時間沒有很多，這個短時間就有效果然後又不會給關節負擔，鍛鍊又很有成效，很多運動選手也是在水中運動或者復健。

（圖／廖怡婷 攝）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

今天就能逛！華泰「南瓜魔法村」登場，還有全台最大POP MART、韓國潮牌Matin Kim首店，大型櫻桃哭娃等你來打卡

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效