朴娜勑涉非法醫療風波！注射阿姨出面回應了

▲朴娜勑（如圖）近日陷入非法醫療爭議中，她被爆找一名「注射阿姨」為自己無照施打營養針。那名注射阿姨日前出面受訪，她坦言自己不是醫護人員，幫忙施打營養針只是想賺加菜金。（圖／＠wooju1025 IG）

[NOWnews今日新聞] 韓國諧星朴娜勑近期爆出非法醫療、霸凌等爭議，她被前經紀人指控找一名沒有醫護執照的「注射阿姨」李姓女子為自己打營養針，相關爭議鬧得越來越大。日前韓媒《文化日報》報導，那位注射阿姨接受訪問時，坦言自己確實不是醫護人員，會幫忙做這種事只是想賺點加菜金。

注射阿姨回應了！承認自己並不是醫護人員

根據《文化日報》報導，本月10日他們主動致電給那名「注射阿姨」查證事件真偽，沒想到她在電話中親口承認自己並不是醫護人員，也未持有相關執照，她透露自己並不是醫師也不是護理師，只有曾經在醫院工作過一段時間，當時曾經透過社區藥局取得藥物，為他人進行簡單的醫療行為，不過在韓國實施「醫藥分業制度」後，因為不能合法拿到藥品，因此就沒做了，表示自己在這件事中「賺到的錢頂多只能買小菜」，試圖減少非法醫療行為的責任。

不過依照朴娜勑前經紀人爆料內容，2023年7月注射阿姨曾在釜山為朴娜勑施打點滴，針對相關問題，注射阿姨受訪時則回應，「完全不知道，一點也不記得。」事發後，朴娜勑宣布全面暫停演藝活動，尚未對非法醫療行為做出回應，因此事件仍在延燒中。

▲朴娜勑的注射阿姨出面回應非法醫療爭議。（圖／＠wooju1025 IG）

朴娜勑霸凌事件牽扯出Key 無照醫療風波掀爭議

朴娜勑日前遭多名前經紀人指控涉及職場霸凌，爆料她在任職期間不僅將員工當傭人使喚，甚至因對方拒絕喝酒而憤怒丟杯砸人，前經紀人們進一步指控她涉及職場霸凌、特殊傷害、非法代領處方藥及拒絕支付代墊款項等行為，並已向法院提交相關不當行為的證明資料。

其中，「非法代領處方藥」更延燒出案外案，朴娜勑被爆請一名沒有醫療執照的「注射阿姨」替她施打營養針，沒想到該名女子被網友發現與SHINee成員Key相識超過10年。她過去曾拍攝貴賓狗並寫下「10多年了你還這麼兇」，還提及名為「garcons」的狗，名字或品種都與Key的愛犬相同；此外，照片中房屋的擺設，也與Key過去在《我獨自生活》中公開的居家佈置高度相似，目前Key尚未出面回應爭議，讓許多粉絲相當緊張，擔心偶像和非法醫療行為扯上邊。

