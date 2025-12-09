朴娜勑爆非法打營養針！SHINee Key也被牽連

▲SHINee成員Key被捲入朴娜勑（如圖）爭議中，傳出他和「注射阿姨」是多年舊交，引起許多網友熱議。（圖／＠wooju1025 IG）

[NOWnews今日新聞] 韓國知名諧星朴娜勑近日被爆出職場霸凌、無照醫療的風波中，她被指控找一名沒有醫師執照的女性A為自己施打營養針，被依違反醫療法起訴。而近日爆出SHINee成員Key和那名女性是多年舊交，女方曾經在社群上傳了Key的家裡佈置，還拍攝了Key的寵物狗，寫下「十多年了你還這麼兇」，引起許多網友熱議。

朴娜勑被爆非法醫療行為！和SHINee Key竟有關係

朴娜勑日前遭前經紀人們指控職場霸凌，他們透露任職期間被當傭人使喚，還曾經因為拒絕喝酒，被朴娜勑用杯子砸上，為此他們控訴朴娜勑涉及職場霸凌、特殊傷害、非法代領處方藥、拒絕支付代墊款等行為，同時向法院提交了朴娜勑不當行為的證明資料。

廣告 廣告

而其中非法代領處方藥更延伸出案外案，朴娜勑被爆請一名「注射阿姨」為自己施打營養針，然而這名女性並未持有醫療執照，引起許多爭議。而SHINee成員Key現在被爆出和那名女性是10年知己，甚至時常去他家中拜訪。

該名女性過去在社群上傳的貼文也被網友翻出，畫面中她拍了一隻貴賓狗，「十多年了你還這麼兇」，另外還提到一隻狗「garcons」，然而名字和品種都和Key的寵物相同，加上房子內部擺設也和Key過去在《我獨自生活》中公開的佈置相同，讓許多網友開始猜測這位「注射阿姨」和Key早就認識多年，也被猜測兩人是透過朴娜勑轉介認識。

▲SHINee Key（如圖）被捲入朴娜勑非法醫療爭議中，目前SM娛樂尚未回應。（圖／＠bumkeyk IG）

現在這位女性已經把社群中所有貼文刪除，但是之前的截圖已經全部被存檔，並且在社群中瘋傳中，目前Key的所屬公司SM娛樂尚未回應相關爭議，而朴娜勑則因為爭議宣布全面停工，《驚人的星期六》、《救救我！HOME’S》、《我獨自生活》節目全面暫停，且發文道歉承認錯誤。

資料來源：朴娜勑IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

朴娜勑爆職場霸凌！前經紀人怒控：不喝酒被砸酒杯 氣炸索賠1億

朴娜勑才陷BoA失言風波！首爾55億豪宅又遭竊 疑似熟人作案

《我獨自生活》朴娜萊宣布無限期停止活動！多重爭議爆發綜藝喊卡