朴宰范負傷演出！張元英李英愛盛裝撐預防乳癌晚會

【on.cc東網專訊】韓國時裝雜誌昨晚（15日）在首爾一間酒店舉行宣傳預防乳癌的「Love Your W」慈善晚會，多位藝人及名人撐場，包括女星李英愛、高賢貞、林智妍、秀賢、人氣女團aepsa、i-dle、ILLIT、KiiiKiii、少女時代成員孝淵、IVE成員張元英、安俞真與Rei、f(x)出身的Krystal、女歌手Somi、男女混聲組合ALLDAY PROJECT、男星李敏鎬、邊佑錫、李洙赫、丁海寅、李彩玟、俊昊、天團防彈少年團成員RM、J-Hope與V、Big Bang成員太陽及男歌手朴宰范，星光熠熠！

其中Krystal真空上陣，中門大開晒心口，相當性感，林智妍則以閃爆金色晚裝，aespa的Karina與NingNing亦穿上低胸裙晒事業線，IVE的張元英與安俞真同樣穿上黑色晚裝，其中安俞真穿上露背裝大騷玉背，相當養眼。

而朴宰范昨晚負腳傷上陣，擔任晚會的壓軸表演嘉賓，他單手拿着拐杖跳舞唱歌，相當落力，不過他在晚會上唱出19禁歌曲《MOMMAE》就被部分網民不滿，該曲有一句歌詞是「雖然我們不算是甚麼關係，但我現在想認識一下，你胸前的一對雙胞胎姐妹」，網民批評他不應在宣傳預防乳癌的活動上演唱該曲。

朴宰范今日（16日）透過社交網發文道歉：「若果有癌症患者看了我的演出之後感到不快或不便，我很抱歉，希望大家健康，我雖然受傷，但是懷着行善的心無酬演出，希望大家不要惡意利用這份心意。」

