朴寶劍報名半馬賽事No Show 粉絲追蹤偶像動向空歡喜一場

【on.cc東網專訊】渣馬今日（18日）舉行，本屆吸引了超過7萬名跑手參與，繼去年參與大熱體能對決真人騷《體能之巔：百人大挑戰》第二季的韓星李載允，專誠來港挑戰半馬後，有網民在半馬跑手名單發現韓星朴寶劍及NewJeans前成員Danielle的名字。對此，大會透露朴寶劍缺席賽事。

昨晚（17日）有粉絲在半馬跑手名單發現韓星朴寶劍的名字「Park Bo Gum」，並將截圖分享到社交平台，而朴寶劍的歌手跑友Sean亦有來港參加賽事。有不少粉絲都下載了渣馬即時追蹤應用程式，「追蹤」偶像的動向，可惜原本7時45分開跑，直至半馬比賽完結，都沒有見到朴寶劍的身影。另外，沉迷跑步的NewJeans前成員Danielle名字亦同樣出現在半馬選手名單，但同樣沒有出席比賽。完成比賽的Sean則在社交網限時動態分享了與跑友的合照。

