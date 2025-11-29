朴寶劍主持MAMA頒獎禮，帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀：在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡

MAMA頒獎禮如期於11月28日舉行，主持朴寶劍，一開頭帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀。黑西裝莊重打扮、扣起黑絲帶，沉著聲線地說：「大家好，我是MAMA主持人朴寶劍。MAMA睽違7年回到香港，許多人等了這天很久，但很遺憾的是，有一件重大傷亡事件發生，這個事件造成有人失去珍貴的生命，又或者失去珍貴的朋友與家人，在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡，讓我們先做短暫地閉眼默哀。」

（MAMA頒獎禮圖片）

隨後，朴寶劍亦指，相信音樂所帶來的治癒與連結力量，希望透過舞台表演將安慰與希望傳遞出去，盼望全世界一起記住這份傷痛，並一起向前走。他亦代表MAMA大會傳達「支持香港」的訊息，MAMA大會捐出2,000萬港元，以支援大埔宏福苑災民。

（MAMA頒獎禮圖片）

朴寶劍自2017年至2019年連續三年，以及2022年至2025年，7度接下MAMA主持棒。有豐富經驗的他，在處理今次大型事故期間頒獎禮主持一職，網民都表示，在臨時調整的主持稿及壓力底下都表現淡定得體。（Threads貼文）

