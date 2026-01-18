曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。
喜愛跑步的明星都有不少，而且更會參與馬拉松，鎖定這些「馬拉松」常客明星跑，隨時下次跑步會遇上偶像！
說到跑步，香港名人代表要數到周潤發發哥，他在60歲時才開始認真跑步，期後更參與香港的渣打馬拉松，今年也不例外地有參賽，並以2小時00分23秒完成10公里賽事。關於跑步，發哥今年認為，「唔係志在成績，志在完成」，亦指跑步不在於跑快，最緊要「慢」。再者，堅持跑步才是最難的事，要每天做同樣的事很容易感到枯燥，那顆堅強繼續跑很值得學習。
今年首度參與就選半馬的林家謙，在訪問中都聽他分享過會在康文署場所做運動，在演唱會準備期間都會去練跑，這次一參加就是半馬賽事，他說「我成日都鍾意越級挑戰的。」問及為何參加渣馬，林家謙指：「都有啲朋友或者品牌認為我可以跑，可能被我啲MV呃咗，我啲MV通常都自己跑，啲人認為我跑得好叻，但其實又唔係好叻，跑得郁咁囉，就睇中我有少少潛質，可能可以跑渣馬，好啦just do it就做咗。」不過，問及下年會否再參加，家謙就笑指「畀我唞唞啦」，粉絲們如果想遇到這位偶像都不容易呢！
至於今年缺席香港渣馬的朴寶劍，也經常被網民野生捕獲在街上跑步，今次渣馬開跑前亦見有PARK BO GUM的名字在選手名單中，可是留言指因為他有事未能參賽，令不少粉絲「撲空」，但相信日後都會有機會在跑步場上遇上朴寶劍。
歐美明星方面，Harry Styles近年也成為馬拉松常客，他參加了東京、柏林馬拉松賽事，是「七大馬拉松」當中的兩個賽事，相信他有空都會繼續報名，雄心壯志要集齊七大馬拉松獎牌。
韓國藝人李載允也有在去年參加香港的渣馬，完成賽事後亦與發哥合照，並在IG上寫著「Guess Who I met today.Godfather of HK Cinema,The Legend,Mr. Chow Yun Fat. It was the highlight of my visit to HK. Im still shaking..」他曾參演《暴風的戀人》、《我的愛在我身邊》、《無情都市》、《又，吳海英》，在《舉重妖精金福珠》等知名影劇。後來更因為參與《體能之巔：百人大挑戰2》，其爆肌身材及強大體能而爆紅，被網民指他是「被演藝圈耽誤的運動員」。
