韓偶像竟跟台灣阿嬤撞衫！穿「紫色羽絨外套」帥到翻 網笑：靠臉逆襲時尚！

（圖/取自朴寶劍IG、翻攝自網路）

紫色羽絨外套在台灣本來有個超幽默的稱號—「阿嬤御用保暖色」，市場、菜攤、醫院候診區一定看得到，大家心中都有那件熟悉的紫色羽絨，暖、實穿又有長輩感。沒想到現在這色居然意外翻身，被韓系男神直接穿出高級感，讓網友全笑翻：「原來不是衣服老，是臉太強！」

最近朴寶劍被拍到穿紫色羽絨外套出門，帽子一戴、拉鍊一拉，再加上乾淨的臉蛋跟溫柔氛圍，整個畫面完全不像下樓買菜，而是「韓劇男主角趕去見女主」。結果有網友立刻翻出「阿姨紫羽絨對照照」，並排後效果太狠，留言狂刷：「外套同款，命運不同」「這外套放在市場就是長輩最愛，放在男神身上就是封神級穿搭」。

（圖/取自朴寶劍IG)

(圖/取自朴寶劍IG)

更意外的是，這次撞衫討論也順便把紫色羽絨炒熱，成為今年秋冬的潮流亮點。從黑灰咖的安全色中跳脫，紫色多了一點文青又冷調的氣質，男女都能駕馭。許多潮男潮女也陸續曬出紫外套穿搭，有人搭毛帽、運動褲走慵懶感，也有人配裙裝、雪靴變成森系少女，清新又顯眼。

(圖/翻攝自小紅書）

（圖/翻攝自小紅書）

誰說紫色只能是長輩代表？潮流真的會繞一圈回來，只是這次翻紅太不按牌理出牌——被阿嬤穿叫保暖，被朴寶劍穿叫時尚。看來經典名言又被驗證一次：時尚的完成度，臉真的占很高比例。

