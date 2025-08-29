32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史

韓國男神朴寶劍香港開粉絲見面會來了！寵粉的他，日前來到香港機場已經為粉絲們逐一簽名，更有香港市民今日在旺角街頭「野生捕獲」朴寶劍本人，他跟粉絲們揮手後便上車到粉絲見面會，過程表現出親民友善一面，難怪寶劍在香港都圈粉不少，為他而著迷。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

朴寶劍作為韓國演藝圈的當紅男神，成功俘虜全球粉絲心，但你可曾想過，這位人見人愛的男神背後竟藏著鮮為人知的坎坷經歷？適逢朴寶劍今年迎來32歲生日之際，即公開他鮮為人知的成長故事！

32歲朴寶劍穩居韓劇演員話題榜冠軍！

朴寶劍今年因主演的新劇《健將聯盟（Good Boy）》人氣再創高峰，連續三週登上韓國演員話題榜冠軍寶座。在劇中，朴寶劍飾演一名充滿熱血的運動員角色，以突破自我的精湛演技，獲得觀眾一致好評，再次證明了這位國民男友不只靠外貌，更憑實力演技穩坐韓劇一線男星的地位！

圖片來源：Instagram@bogummy

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍臉上總是掛著陽光笑容，然而他的童年及成長經歷卻曾歷經不少挫折。他憑藉毅力一步步成為今天的「國民男友」。以下，即帶大家一起走進朴寶劍鮮為人知的成長故事。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史1. 童年喪母留遺憾

朴寶劍的童年並不那麼美好，在他小學四年級時母親因病去世，這件事在他心裡留下了無法抹去的傷痕。在韓國綜藝《花樣青春》中，他曾經哭訴最渴望的是擁有一張完整的全家福，因為母親走後，家裡再也沒機會拍一張這樣的照片。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史2. 21歲面對破產危機

朴寶劍父親曾在2008年借了3億韓元（約190萬港幣）的商業貸款，當時年僅15歲的他被列為擔保人，直到2014年債務如滾雪球般暴增至8億韓元（約500萬港幣）。債主找上門時，他才知道事情的嚴重性，甚至一度要申請破產。那時他雖然已經入行，但收入微薄，根本無力還債，他曾在節目中哽咽說那段日子讓他很心疼父親，但也因此下定決心要努力工作。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史3. 從歌手夢轉戰演員路

朴寶劍最初的夢想其實是當歌手，他從小就熱愛音樂，當初也是為了歌手夢而入行。他一直努力不懈地向經紀公司推銷自己，在遭到拒絕後，聽從經理人安排轉向演戲。然而，他一直沒有放棄他最初的夢想，他親自獻唱了《雲畫的月光》的其中一首原聲帶《我的人》，又在2020年發行了日文專輯《Blue Bird》。此外，主持《Music Bank》也讓他有機會與偶像及歌手們交流，算是圓了一半的音樂夢！

圖片來源：劇照

朴寶劍成長史4. 現實是大學霸

朴寶劍在2014年考進明智大學音樂劇系，每天拍完戲還會趕去上課，幾乎沒缺席過。教授也對他印象深刻，大讚他私下完全沒有明星架子，就算臉上偶爾有痘痘也素顏去學校。課後他還會找教授討論功課，最終在2018年以全系第一的佳績畢業。

圖片來源：Instagram@bogummy

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史5. 「朴寶劍效應」誕生

2015年，朴寶劍憑《請回答1988》爆紅。他飾演的圍棋天才崔澤溫柔細膩又帶點呆萌，跟德善的互動甜到讓人少女心爆發，劇集播出後他的粉絲量瞬間暴增。接著在《雲畫的月光》中，他又化身帥氣又深情的王世子李韺，粉絲開始稱他為「國民世子」。這兩部劇讓他躍升成一線明星，獲網友封為收視保證，廣告代言更是接過不停，於是「朴寶劍效應」就此誕生。

圖片來源：劇照

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史6. 大胃王般驚人食量

朴寶劍看起來瘦瘦的，但食量超驚人。他曾在節目中坦言肚子餓時能吃下3個漢堡以及5片薄餅，因而被粉絲笑稱他是「飯寶劍」（밥보검）。另外，他還有個良好習慣，就是絕不浪費食物，每次吃不完都會打包，這種接地氣的個性也讓人覺得他特別可愛。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史7. 習慣每晚寫日記

不管多忙，朴寶劍每晚也都會堅持寫日記，而這小習慣原來是受到其父親的影響。他會在日記裡寫上拍戲時的經歷或是吃到的美食，寫日記能讓他更了解自己，也提醒自己別犯同樣的錯。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史8. 零緋聞完美形象

朴寶劍幾乎沒什麼負面新聞，唯一一宗緋聞是在2016年，他跟張娜拉合作後傳出戀情傳聞，有人說在清潭洞看到他們一起看婚紗，他馬上澄清只是朋友關係。他跟IU、金裕貞、Irene合作時，也因螢幕上CP感超強而被封為螢幕情侶，但私下都保持距離。他曾在採訪中表示，理想型是既能像媽媽般照顧人，又能像朋友般聊天的女生。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史9. 超豪華人脈

朴寶劍人緣非常好，真誠的性格讓他收獲大量圈內好友，他與《請回答1988》的「雙門洞五人幫」感情深厚，甚至跟BTS的V是至親好友。拍攝《複製人徐福》時，連孔劉都大讚他是很討人喜歡的後輩，還很愛撒嬌。

圖片來源：Instagram@bogummy

圖片來源：電影宣傳照

朴寶劍成長史10. 低調服役

2020年，朴寶劍低調入伍，他主動申請加入海軍軍樂隊，並擔任鋼琴手，連經紀公司都被他的低調震驚。2022年4月退伍後，他便立刻回歸拍戲，粉絲都說他變得更有男人味，眼神也更沉穩。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍成長史11. 舉辦巡迴粉絲見面會

32歲的朴寶劍正走向國際，他將於2025年8月29日在香港亞洲國際博覽館辦粉絲見面會《BE WITH YOU》，票價799到1699港幣不等，VIP票還包含1：2合照福利，相當寵粉。

圖片來源：Instagram@bogummy

朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站詳情

日期: 2025年8月29日

地點: 亞洲博覽館10號展館

朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站票價

$1,699 ([BE WITH YOU] PACKAGE) / $999 / $799（全坐位）

朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站優先購票詳情

▪️ 滙豐Mastercard信用卡優先訂票 2025年6月23日（星期一）下午3時至晚上11時59分

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

▪️Live Nation 會員優先購票 2025年6月24日（星期二）下午3時至晚上11時59分

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Live Nation購票連結

朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站公開售票詳情

朴寶劍粉絲見面會香港站門票將於6月25日下午3時起在Cityline公開發售。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

「國民老公」朴寶劍穿搭靈感Top3，校園風、牛仔、格仔單品這樣穿就是了

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Celine有V與朴寶劍兩位王子幫忙洗版，換血後首季亮相：經典笑臉袋回歸、設計更貼近Old Celine時代？

許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆

劉俊謙成為BV香港區代言人！劉太們請鎖定3款「國民老公」劉俊謙同款BV袋