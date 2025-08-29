新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史
韓國男神朴寶劍香港開粉絲見面會來了！寵粉的他，日前來到香港機場已經為粉絲們逐一簽名，更有香港市民今日在旺角街頭「野生捕獲」朴寶劍本人，他跟粉絲們揮手後便上車到粉絲見面會，過程表現出親民友善一面，難怪寶劍在香港都圈粉不少，為他而著迷。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
朴寶劍作為韓國演藝圈的當紅男神，成功俘虜全球粉絲心，但你可曾想過，這位人見人愛的男神背後竟藏著鮮為人知的坎坷經歷？適逢朴寶劍今年迎來32歲生日之際，即公開他鮮為人知的成長故事！
32歲朴寶劍穩居韓劇演員話題榜冠軍！
朴寶劍今年因主演的新劇《健將聯盟（Good Boy）》人氣再創高峰，連續三週登上韓國演員話題榜冠軍寶座。在劇中，朴寶劍飾演一名充滿熱血的運動員角色，以突破自我的精湛演技，獲得觀眾一致好評，再次證明了這位國民男友不只靠外貌，更憑實力演技穩坐韓劇一線男星的地位！
朴寶劍臉上總是掛著陽光笑容，然而他的童年及成長經歷卻曾歷經不少挫折。他憑藉毅力一步步成為今天的「國民男友」。以下，即帶大家一起走進朴寶劍鮮為人知的成長故事。
朴寶劍成長史1. 童年喪母留遺憾
朴寶劍的童年並不那麼美好，在他小學四年級時母親因病去世，這件事在他心裡留下了無法抹去的傷痕。在韓國綜藝《花樣青春》中，他曾經哭訴最渴望的是擁有一張完整的全家福，因為母親走後，家裡再也沒機會拍一張這樣的照片。
朴寶劍成長史2. 21歲面對破產危機
朴寶劍父親曾在2008年借了3億韓元（約190萬港幣）的商業貸款，當時年僅15歲的他被列為擔保人，直到2014年債務如滾雪球般暴增至8億韓元（約500萬港幣）。債主找上門時，他才知道事情的嚴重性，甚至一度要申請破產。那時他雖然已經入行，但收入微薄，根本無力還債，他曾在節目中哽咽說那段日子讓他很心疼父親，但也因此下定決心要努力工作。
朴寶劍成長史3. 從歌手夢轉戰演員路
朴寶劍最初的夢想其實是當歌手，他從小就熱愛音樂，當初也是為了歌手夢而入行。他一直努力不懈地向經紀公司推銷自己，在遭到拒絕後，聽從經理人安排轉向演戲。然而，他一直沒有放棄他最初的夢想，他親自獻唱了《雲畫的月光》的其中一首原聲帶《我的人》，又在2020年發行了日文專輯《Blue Bird》。此外，主持《Music Bank》也讓他有機會與偶像及歌手們交流，算是圓了一半的音樂夢！
朴寶劍成長史4. 現實是大學霸
朴寶劍在2014年考進明智大學音樂劇系，每天拍完戲還會趕去上課，幾乎沒缺席過。教授也對他印象深刻，大讚他私下完全沒有明星架子，就算臉上偶爾有痘痘也素顏去學校。課後他還會找教授討論功課，最終在2018年以全系第一的佳績畢業。
朴寶劍成長史5. 「朴寶劍效應」誕生
2015年，朴寶劍憑《請回答1988》爆紅。他飾演的圍棋天才崔澤溫柔細膩又帶點呆萌，跟德善的互動甜到讓人少女心爆發，劇集播出後他的粉絲量瞬間暴增。接著在《雲畫的月光》中，他又化身帥氣又深情的王世子李韺，粉絲開始稱他為「國民世子」。這兩部劇讓他躍升成一線明星，獲網友封為收視保證，廣告代言更是接過不停，於是「朴寶劍效應」就此誕生。
朴寶劍成長史6. 大胃王般驚人食量
朴寶劍看起來瘦瘦的，但食量超驚人。他曾在節目中坦言肚子餓時能吃下3個漢堡以及5片薄餅，因而被粉絲笑稱他是「飯寶劍」（밥보검）。另外，他還有個良好習慣，就是絕不浪費食物，每次吃不完都會打包，這種接地氣的個性也讓人覺得他特別可愛。
朴寶劍成長史7. 習慣每晚寫日記
不管多忙，朴寶劍每晚也都會堅持寫日記，而這小習慣原來是受到其父親的影響。他會在日記裡寫上拍戲時的經歷或是吃到的美食，寫日記能讓他更了解自己，也提醒自己別犯同樣的錯。
朴寶劍成長史8. 零緋聞完美形象
朴寶劍幾乎沒什麼負面新聞，唯一一宗緋聞是在2016年，他跟張娜拉合作後傳出戀情傳聞，有人說在清潭洞看到他們一起看婚紗，他馬上澄清只是朋友關係。他跟IU、金裕貞、Irene合作時，也因螢幕上CP感超強而被封為螢幕情侶，但私下都保持距離。他曾在採訪中表示，理想型是既能像媽媽般照顧人，又能像朋友般聊天的女生。
朴寶劍成長史9. 超豪華人脈
朴寶劍人緣非常好，真誠的性格讓他收獲大量圈內好友，他與《請回答1988》的「雙門洞五人幫」感情深厚，甚至跟BTS的V是至親好友。拍攝《複製人徐福》時，連孔劉都大讚他是很討人喜歡的後輩，還很愛撒嬌。
朴寶劍成長史10. 低調服役
2020年，朴寶劍低調入伍，他主動申請加入海軍軍樂隊，並擔任鋼琴手，連經紀公司都被他的低調震驚。2022年4月退伍後，他便立刻回歸拍戲，粉絲都說他變得更有男人味，眼神也更沉穩。
朴寶劍成長史11. 舉辦巡迴粉絲見面會
32歲的朴寶劍正走向國際，他將於2025年8月29日在香港亞洲國際博覽館辦粉絲見面會《BE WITH YOU》，票價799到1699港幣不等，VIP票還包含1：2合照福利，相當寵粉。
朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站詳情
日期: 2025年8月29日
地點: 亞洲博覽館10號展館
朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站票價
$1,699 ([BE WITH YOU] PACKAGE) / $999 / $799（全坐位）
朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站優先購票詳情
▪️ 滙豐Mastercard信用卡優先訂票 2025年6月23日（星期一）下午3時至晚上11時59分
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
▪️Live Nation 會員優先購票 2025年6月24日（星期二）下午3時至晚上11時59分
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Live Nation購票連結
朴寶劍粉絲見面會2025｜《BE WITH YOU》香港站公開售票詳情
朴寶劍粉絲見面會香港站門票將於6月25日下午3時起在Cityline公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Celine有V與朴寶劍兩位王子幫忙洗版，換血後首季亮相：經典笑臉袋回歸、設計更貼近Old Celine時代？
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
其他人也在看
比特幣大會｜比特幣大會 疑避與特朗普家族同台 香港官員傳突退出活動
原定參與香港「亞洲比特幣大會」的兩位本地重量級人士突然退出，引發金融科技圈關注。據《南華早報》披露，香港證監會...BossMind ・ 1 天前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰
一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」
歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「御用外國人」布偉傑入圍《中年好聲音4》海選 離巢多時回歸娘家盼找知音重組樂隊
曾為御用外國人的布偉傑最近入圍了TVB節目《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，久未於TVB岀現的布偉傑成為了焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B
【on.cc東網專訊】內地超模何穗與男神陳偉霆被爆戀情多年，關係一直備受關注，近日何穗社交網忽然清空，貼文全被隱藏，即時引起外界熱議，有指她近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調退圈，繼而惹起揣測，有網民估計因她與陳偉霆秘婚東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 1 天前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 12 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 9 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 5 小時前