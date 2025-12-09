朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」

（圖／翻攝自IG）

朴寶劍日前再度降臨高雄，不只在《2025 Asia Artist Awards》（AAA 亞洲明星盛典）典禮上成為全場焦點，他在活動以外的「私下行程」更是意外掀起第二波熱潮。

朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著粉絲的步驟一步步操作，成功解鎖YouBike。

廣告 廣告

（圖／翻攝自IG）

被MAMA忽略的女團名單！有實力卻上不了舞台，連得獎都只能在公司看轉播

在他分享的照片裡，朴寶劍褪下典禮上的華麗造型，換上一身輕便的The North Face橘色外套、運動鞋，十分融入當地。更讓粉絲驚喜的是，他不只騎車散步，還與韓劇《請回答1988》的搭檔、飾演德善的惠利一起晨跑，兩人一同再訪粉絲口中的「寶劍樹」。

值得一提的是，這已經是朴寶劍第二次造訪中央公園，8月粉絲見面會期間，他曾邊慢跑邊欣賞城市風景，被那棵姿態特別的榕樹深深吸引，特別停下腳步拍照紀錄。粉絲看見後便幫它取名「寶劍樹」，成為高雄新地標般的存在。而惠利則是在訪談中透露自己原本是不運動的人，但朴寶劍告訴他「要跑步才會好看」，沒想到「臉好像更腫了」，不過也因此在高雄留下快樂的回憶。

（圖／翻攝自IG）

除了「高雄小旅行」的輕鬆日常外，朴寶劍也在社群上公開多張在AAA頒獎典禮拍攝的帥氣照，並寫下溫暖留言：「在月光流淌的高雄夜晚，大家一同歡笑、彼此呼應的所有瞬間，都讓我感到無比珍貴。謝謝你們送給我這麼美好的回憶。今年一年，大家都辛苦了！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

柾國、Winter緋聞讓「YG公關名場面」被翻出 經典名句：「如果屬實就祝福、SM會發表立場」

全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！

短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本