施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
朴寶劍化身「黃牛獵人」！公開轉發高價賣票貼文，暖心守護粉絲超帥氣
韓國演員朴寶劍再次展現他的暖男魅力！為了保護粉絲的權益，他竟然親自下場，化身「黃牛獵人」，在社群平台上公開打擊高價轉售門票的行為！這份暖心守護粉絲的舉動，讓粉絲們大讚超帥，更說「沒有追錯偶像」。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
近日，朴寶劍在 X（前 Twitter）上，連轉高價轉售門票的貼文，用印尼語霸氣留言：「Eh bro, Itu tidak boleh dijual」（兄弟，這不能賣！）。更誇張的是，當有韓國網民在網路上高價兜售他 10 月首爾見面會的門票時，朴寶劍竟然在留言中標記了該座位的號碼，嚇得賣家急忙刪文！這份暖心守護粉絲的心，果然是天使般的偶像，超帥！
朴寶劍對粉絲的暖心行為不只應用在對付黃牛，之前他到一些城市舉行見面會，在機場看到一些「忠粉」都會把他們認出來，容貌識別技能超強。他也不怕在城市裡的街頭上跟粉絲們揮手互動，更甚是看到一些為自己應援的小店，朴寶劍會在貼了自己的照片在店外悄悄地簽名。這份「驚喜」相信是朴寶劍對粉絲們的最強回饋。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
Celine有V與朴寶劍兩位王子幫忙洗版，換血後首季亮相：經典笑臉袋回歸、設計更貼近Old Celine時代？
「出生月份」透視你的愛情觀＋戀愛態度！1月出生孫藝珍理性穩重、6月出生朴寶劍細膩溫柔
其他人也在看
百分百成功！ 零失敗半熟蛋的三個重點
推特上一位推主@igarashi_yukari就跟我們分享了一個絕對不會失敗的半熟蛋秘訣。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
薛凱琪演唱會玩Kiss Cam又出事？男粉絲當眾撩鼻令Fiona爆笑
近年嘅演唱會都大玩「Kiss Cam」，每當影到該情侶粉絲，就即時要親吻。Coldplay演唱會上竟意外揭發科技公司Astronomer CEO Andy Byron與人才資源總監Kristin Cabot嘅婚外情，成為城中熱話；日前，薛凱琪於蘇州舉行演唱會，其「Kiss Cam」環節亦衍生出一場「社會性死亡」嘅搞笑現場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張員瑛同款Tommy Jeans要令銀包失守！秋冬韓流時尚必備：復古牛仔、學院風針織服飾
韓國人氣女團 IVE 成員張員瑛，最新為 Tommy Jeans 拍攝的廣告大片正式公開。「員瑛公主」今次的造型以復古牛仔、工裝裙、短版羅紋上衣到學院風針織開襟衫為主軸，將 Y2K 懷舊與現代剪裁融合，呈現她標誌性的甜酷氣質。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Gareth.T湯令山新歌《泥菩薩》赴橫店古裝街拍攝 百人參與製作重現歷史故事
湯令山Gareth.T 繼大熱作《用背脊唱情歌》後，推出了風格迴異的中國風歌曲《泥菩薩》，探討道德的矛盾，以及善惡的界線如何被環境模糊。歌曲由湯令山顆拍葉崇恩作曲、編曲、監製，融合了東亞旋律、中樂和現代製作，並由黃偉文填詞，字裡行間審視人類意圖的的矛盾之處。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
秋天選哪瓶香水？Jo Malone London美食調甜暖療癒、TRUDON夜色香精性感神祕、玫瑰控必收迪奧「羅盤玫瑰」
Jo Malone London：派對系香氛盛宴秋天的氛圍少不了Jo Malone London的全新秋冬限定派對系列！今年特別以「美食調」為靈感，把杏桃香料飲品、大麥餅乾、薑餅、苦橙調酒通通化作香氛元素，帶來滿滿節慶餐桌的歡樂感受。全新登場的「檀香木與蜜漬杏桃香水」，將檀香木的沉穩木...styletc ・ 3 小時前
可愛到犯規！Sanrio聯名Olive Young彩妝、護膚品六選 6折起入手！ MEDIHEAL印有黑色皮膚Kuromi、AMUSE張員瑛同款
Sanrio與Olive Young一系列的韓國彩妝、護膚品聯名推出新包裝，真的可愛到犯規！ 這次的聯名系列包括人氣品牌rom&nd、張員瑛同款AMUSE、護膚品牌MEDIHEAL等，讓大家的每日保養、化妝步驟瞬間被Sanrio角色包圍！由Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pochacco等人氣角色加持，無論是唇釉、氣墊粉餅、眼影、眼線筆，還是面膜，包裝全都甜到讓人忍不住尖叫～ 而且重點是，全系列6折起輕鬆入手，可愛又划算！Olive Young買滿US$60（約HKD$467）免運費，收到有瑕疵或錯誤的商品後30天內可免費退貨。讓大家不只妝容、皮膚亮眼，好心情加持下笑得更甜！準備好被融化了吗？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
東京女孩如何變三棲女王？柴咲コウ的瘋狂人生大揭秘！
你有沒有想過，一個藝名能有多酷？柴咲コウ，這位1981年8月5日生的東京妹，本名叫山村幸惠Japhub日本集合 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《他年她日》專訪 袁澧林特別髮型致敬監製張艾嘉 許光漢信一見鍾情願為愛人買機票即走
由許光漢、袁澧林（Angela）主演的港產愛情片《他年她日》即將浪漫上映，電影是許光漢退伍後第一部公映作品，意義非凡，他更專程來港宣傳，分享拍港片的感覺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
寵粉天花板！男神鄭容和愛心、飛吻連發，還中文大爆發，脫口：「笑死」超接地氣， 粉絲嗨翻
鄭容和寵粉無極限、還大秀中文新詞彙，果然語言天才當之無愧鄭容和一現身就寵粉無極限，飛吻、愛心無限放送，搭配身上的帥氣丹寧風、隱約閃爍的光澤倍添質感。語言天才的他，除了中文問候：「大家好，我是鄭容和」、「今天是美好的一天」通通難不倒他之外，這次還大秀中文新...styletc ・ 2 小時前
月餅2025｜半島精品店聯乘連卡佛中秋禮盒預訂攻略 低至$478入手超人氣迷你奶黃月餅/茗茶三重奏禮盒
每年的農曆八月十五中秋節，大家總會準備好美味佳餚跟親朋好友一起享用，品嚐月餅是絕對不能錯過的環節，象徵著人月兩團圓。今年，人氣極佳的半島精品店與連卡佛合作推出一系列珍貴中秋禮盒，經典之選的半島酒店迷你奶黃月餅禮盒；包含迷你茶香月餅與茉香金觀音茶的半島中秋傳承禮盒；茉香金鐵觀音、香片及鐵觀音禮盒等，無論送禮或自用都非常適合。此外，消費滿額還有一系列的禮品贈送，大家感興趣就繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 10 小時前
謝金燕50歲「螞蟻腰養成術」曝光！居然連滑手機也能減肥？這時間運動瘦身效果加倍
50歲還能辣翻天？「電音女神」謝金燕最近在社群大方曬出纖細螞蟻腰，腰身緊緻完全零贅肉，網友全被她的身材狀態驚呆！她也分享自己的日常瘦身秘訣，靠著簡單卻有效的習慣，讓自己維持年輕又火辣的好身材。 謝金女人我最大 ・ 1 天前
威廉入圍金鐘獎談心境 網友重提逃兵役再受爭議
【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員威廉涉嫌逃兵役遭檢方起訴，原本手握4個節目全部煞停，遭新北檢宣布偵結，將涉案等人依《妨害兵役治罪條例》、《刑法》偽造文書等罪起訴。稍為事過境遷嘅佢，近日入圍今屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，與《來吧！哪裡怕》「棒棒堂東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
可憐狗狗經歷悲慘十六年長期被綁和限飲水 幸獲阿棍屋拯救 惟快樂生活不足一年於今日離世
【動物專訊】狗狗的忠心未必獲得主人的憐愛，狗女Nana這一生有16年被當為看門口工具，不但長期被主人以鐵鍊綑綁，狗主甚至為免她在店內小便，每日竟只獲發少量水飲，過著慘無人道的生活。幸好在「我要辣魚蛋」義工鄒小姐多番跟進下，Nana終在去年逃離狗主的恐怖控制，並交由阿棍屋照顧。可惜幸福時間短暫，可憐狗狗Nana今日離世了，猶幸這11個月獲得阿棍屋創辦人Ivy悉心照顧和愛護。 Nana一生非常悲慘，在去年被棄養前的16年來，一直被店舖老闆視為看門口工具，不但以鐵鏈長期綁住，更因為不想狗狗在店舖小便，竟每日只提供甚少量的水給她喝，殘忍程度滅絕人性。「我要辣魚蛋」義工鄒小姐在2023年曾說服到老闆娘讓她救走Nana，但老闆出爾反爾，稱需要Nana繼續看門口，更大鬧義工給Nana喝水，讓她在店內小便。 事件曝光引起警方、愛協及漁護署關注，並於2023年8月22日採取聯合行動到現場調查，當時店主即場決定棄養Nana，並辦妥相關手續。沒想到店主又再反口，再次領回狗隻，並簽署承諾書，向漁護署承諾將盡快帶狗隻接受獸醫診治，並會為狗隻提供適切的日常護理，包括長期提供充足的潔淨清水等。 沒想到店主視承諾如垃香港動物報 ・ 1 天前
$2換台味薯片攻略丨惠康Meadows聯乘茶木推紅燒牛肉麵＋烤香腸味薯片（附換購方法＋免費試食地點）
想喺香港都食到正宗台灣夜市滋味？惠康旗下品牌 Meadows 首度聯乘台式餐廳茶木，推出 2 款全新波浪薯片口味：「紅燒牛肉麵味」及「台式烤香腸味」。口感香脆層次豐富，濃郁肉香＋炭烤蒜香完美還原台式風味，即日起於惠康與茶木門市發售。Yahoo Food ・ 55 分鐘前
PO醫院病房照！陳玉珊控前夫婚內出軌後發聲
[NOWnews今日新聞]知名導演陳玉珊在2023年與前夫Jason（張偉傑）離婚，結束20多年的婚姻，而昨（16）日凌晨，她突然於社群開戰前夫，指控對方欺騙她20年，與助理外遇，還大動作切割，爆料過...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前