朴寶劍化身「黃牛獵人」！公開轉發高價賣票貼文，暖心守護粉絲超帥氣

韓國演員朴寶劍再次展現他的暖男魅力！為了保護粉絲的權益，他竟然親自下場，化身「黃牛獵人」，在社群平台上公開打擊高價轉售門票的行為！這份暖心守護粉絲的舉動，讓粉絲們大讚超帥，更說「沒有追錯偶像」。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

近日，朴寶劍在 X（前 Twitter）上，連轉高價轉售門票的貼文，用印尼語霸氣留言：「Eh bro, Itu tidak boleh dijual」（兄弟，這不能賣！）。更誇張的是，當有韓國網民在網路上高價兜售他 10 月首爾見面會的門票時，朴寶劍竟然在留言中標記了該座位的號碼，嚇得賣家急忙刪文！這份暖心守護粉絲的心，果然是天使般的偶像，超帥！

廣告 廣告

（X@BOGUMMY）

朴寶劍對粉絲的暖心行為不只應用在對付黃牛，之前他到一些城市舉行見面會，在機場看到一些「忠粉」都會把他們認出來，容貌識別技能超強。他也不怕在城市裡的街頭上跟粉絲們揮手互動，更甚是看到一些為自己應援的小店，朴寶劍會在貼了自己的照片在店外悄悄地簽名。這份「驚喜」相信是朴寶劍對粉絲們的最強回饋。

32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

Celine有V與朴寶劍兩位王子幫忙洗版，換血後首季亮相：經典笑臉袋回歸、設計更貼近Old Celine時代？

「出生月份」透視你的愛情觀＋戀愛態度！1月出生孫藝珍理性穩重、6月出生朴寶劍細膩溫柔

「國民老公」朴寶劍穿搭靈感Top3，校園風、牛仔、格仔單品這樣穿就是了