Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
朴有天、田口淳之介合作新戲 挨轟：太寬容
[NOWnews今日新聞] 前JYJ成員朴有天和前KAT-TUN成員田口淳之介近日傳出將一起演出愛情喜劇《貪心女子與有故事的男子》，不過消息一曝光卻引起爭議，因為兩人過去都曾因為吸毒形象受創，現在雙雙復出引起許多網友炮轟：「演藝圈也太寬容。」
朴有天、田口淳之介合作演戲 網友傻眼：演藝圈真寬容
朴有天和田口淳之介將一起演出戀愛喜劇《貪心女子與有故事的男子》，電視劇預計將於12月22日至12月24日播出，共有五集，並於TOKYO MX放送，故事內容講述一名男子在職場受挫，後來轉職成為Share House的管理員，並在新的工作中找到生活的希望。此作品為田口淳之介睽違十一年再次演出日劇，朴有天則是繼9月演出驚悚劇《桃之歌》後，再次在日劇中現身。
然而訊息曝光之後，卻在日本掀起兩極評論，「曾經吸過毒的兩個人一起演戲，這世界真的不會太寬容嗎」、「演藝圈對明星們真的好寬容」、「這選角難道不是故意的嗎？」、「做錯事還可以亮麗的賺那麼多錢，真的很不公平。」不過也有部分網友認為，「知錯能改，善莫大焉」、「他們也許在演戲這條路上真的很有實力。」
朴有天曾陷吸毒性侵爭議 田口淳之介持大麻被抓
朴有天為前東方神起、JYJ成員，他在2016年曾被一名女性指控性侵，為此朴有天否認並反告對方誣告，不過他上訴多次後受害女性都被判無罪，為此他於2021年道歉並且賠償受害者5600萬韓元（約台幣120萬）；2019年，Burning Sun事件鬧得火熱時期，朴有天被指出吸毒，為此他開記者會否認，不過經過檢驗後毒品反應卻呈陽性，雖然他回應那是憂鬱症藥物，不過卻被經紀公司單方面解約，同年度法院宣判朴有天犯吸毒罪，判處有期徒刑10個月，緩刑2年。
田口淳之介為前KAT-TUN成員，2019年他因為持有大麻被捕，同年底舉辦個人復出演唱會，星路似乎沒有受阻，去年他下海當牛郎，成為客座男公關，引發許多爭議。而本次因為搭檔吸毒前科的朴有天又再次引發爭議，讓許多網友傻眼，留言表示「女主角是要找澤尻英龍華組成吸毒聯盟嗎？」
