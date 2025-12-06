精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
朴正民X華莎青龍獎 《Good Goodbye》曖昧互動閃爆網絡 解鎖韓國寶藏男星5大魅力
韓國男星朴正民與歌手華莎Hwasa在青龍獎「婚禮級」曖昧互動閃爆網絡，話題熱度連日不減，更有網民稱重溫片段近百次！ 近年韓劇、韓國在香港掀起熱潮，除了大家熟悉的一線演員，也有許多實力派演員也逐漸嶄露頭角。朴正民與華莎兩人「超心動」互動，亦引起大家對這位寶藏級演員的好奇。到底這位讓全韓國少女心爆發的男人是誰？下文讓你進一步認識朴正民的魅力所在，還有關於他的5件事，保證看完你也會有心動的感覺！
朴正民 X 華莎青龍獎頒獎禮上的「心動瞬間」
朴正民與華莎為何扯上關係？而他們又是如何憑神舞台圈粉？一齊要由早前舉行的青龍獎頒獎典禮2025說起。 當晚華莎Hwasa以MV同款的一襲白色長裙亮相，赤腳於舞台上演繹她的新歌〈Good Goodbye〉。當華莎走下舞台時，朴正民驚喜現身，重演MV中同框的片段，更為她送上一雙紅鞋，兩人深情對視，更曖昧共舞，對喊「Goodbye 」，浪漫氛圍瞬間引爆全場。
朴正民與華莎的表演不僅讓網友直呼「像在看婚禮」、「心動到瘋掉」 。
就連當晚台下的宋慧喬、玄彬、孫藝珍、潤娥、安普賢等大明星都看得目不轉睛，拍手兼露出「姨母笑」 。青龍獎官方和KBS還特別剪輯了台下演員們欣賞兩人表演時的反應，讓這段表演的話題度更上一層樓 。
朴正民是誰？
朴正民1987年3月24日出生，除了是一位多才多藝的演員，也是一位作家及出版社的CEO 。他畢業於韓國藝術綜合大學，出道作品是2011年的電影《守望者》 。剛出道時，朴正民的外型較為青澀，帶有鄰家男孩的氣息。 隨著時間的推移，他的外型也逐漸成熟，散發出成熟男人的魅力。
朴正民在演藝圈中人緣極佳，與許多演員都是好友。 其中，他與已故諧星朴智宣的友情最為人所知。 兩人是大學同學，也曾在幕前合作，在朴智宣過世後，朴正民在青龍獎頒獎典禮上真情流露，表達對好友的思念，感動不少觀眾 。
朴正民與華莎是戀人關係？
在青龍獎頒獎禮表演前，朴正民和華莎因為合作拍攝女方新歌《Good Goodbye》的MV而結緣 。在MV中，兩人飾演情侶，展現了甜蜜又虐心的愛情故事。而這次在青龍獎上的合作舞台，曖昧火花更讓許多人希望他們能假戲真做 。
華莎在邀請朴正民出演MV時表示，自己是朴正民多年的粉絲，並以手寫信邀請他，認為朴正民是「最完美的分手男友」 。也正正為朴正民甚少演出愛情戲分，所以這次兩人合作讓許多粉絲感到驚喜。 華莎在演出結束後，也在社交平台上向朴正民公開道謝：「正民前輩，你真是最完美的分手男友。謝謝你一路陪我走到最後，也謝謝你給了我那些一輩子都忘不了的片刻。」
被演員擔誤的出版社CEO？
朴正民的演藝之路並非一帆風順，他曾經歷過一段低潮期，在演藝事業停滯不前時，他開始思考人生的其他可能性。他對文字的熱愛促使他創辦了自己的出版社「無名」，以「體貼小世界」為座右銘，旨在關注那些容易被社會忽略的事物，他也希望透過出版社，發掘更多有潛力的作家，並為讀者帶來更多優秀的作品。這段時間，他不僅轉換了身分，也重新審視了自己對演藝事業的熱情 。
朴正民有哪些代表作？
朴正民出道多年，演過不少令人深刻的角色，代表作包括《東柱：時代詩情》、《那才是我的世界》、《魔鬼對決》、《奇蹟：給總統的一封信》等 。
在《東柱：時代詩情》中，他飾演愛國詩人宋夢奎，展現了那時代年輕人的掙扎；
在《那才是我的世界》中，他飾演患有自閉症的鋼琴家，以細膩的演技感動了無數觀眾；在《魔鬼對決》中，他飾演變性人，為了角色不惜減重，展現了敬業精神；在《奇蹟：給總統的一封信》中，他飾演生活在偏遠地區的學生，為了建設鐵路而努力 。 他在每部作品中都展現了精湛的演技，無論是歷史人物、喜劇角色還是反派角色，都能完美駕馭。
朴正民星途上的「高光時刻」
實力派朴正民除了獲得青龍獎和百想藝術大賞的最佳新人獎外，也還曾獲得青龍電影獎最佳男配角獎，是韓國一位備受業界肯定的演員。
朴正民私底下「反差萌」形象也經常引起討論，他曾在綜藝節目中展現笨拙的一面，例如跳舞時肢體不協調、玩遊戲時反應遲鈍等，讓觀眾覺得他可愛一面也相當吸引 。
另外，他的穿搭風格也備受關注，朴正民曾公開表示自己是BIGBANG的G-Dragon的粉絲，並透露自己的穿搭風格深受偶像影響 。
朴正民的魅力不僅在於他的演技，更在於他獨特的個性和才華 。他熱愛寫作，曾出版散文集《有用的人》，還創辦了自己的出版社，另外他更是一位時尚達人，穿搭風格多變。青龍獎上與華莎曖昧演出，讓大家更留意這位多樣性的魅力男星，看到這裡，你也有點為這位寶藏韓星感到心動嗎？
推薦閱讀:
➤ 朴寶劍《Good Boy》國民男友必知9件事：韓國男神21歲破產、發歌手夢意外做演員⋯⋯
➤ 《未知的首爾》朴珍榮｜GOT7 的溫柔主唱蛻變成男版國民初戀！解構他的鄰家男孩感穿搭
