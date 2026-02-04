【杉玉】逢星期三、四 10蚊飲乳酸梳打酒（即日起至26/02）

【Now Sports】根據荷蘭媒體報道，被曼聯打入冷宮的馬拿斯亞，對於球會在他前往機場後取消了轉戰土超的交易，感到十分憤怒。馬拿斯亞（Tyrell Malacia）是坦夏掌曼聯年代遺留下來的棄將，去年曾被外借至燕豪芬，回來後在去年夏天被上任領隊阿摩廉列入「炸彈小組」，結果在夏天轉會窗關閉前只有他未能離開，而上半季因球隊曾陷入傷兵潮，結果他曾短暫「解凍」，並在拆禮物日對紐卡素的英超比賽後備入場，連同補時在內踢了10分鐘。曼聯現由卡域克取代阿摩廉，但馬拿斯亞只是坐在後備席，在對上3仗都未有獲得出賽機會，而據荷蘭媒體《國際足球》的報道，他在周一的冬季轉會窗死線日，曾乘車抵達曼徹斯特機場，準備飛往伊斯坦堡完成租借至土超球會的最後手續，但突然手機響，得知交易已取消。不過，該報道未有提及具體是哪間土超球會欲借用這名荷蘭後衛。據稱煞停這宗交易的是曼聯足球總監韋確斯，原因是最近杜古受傷，令球會擔心只得梳爾一名正宗左閘不足夠，因此決定不將馬拿斯亞借出去，後者當然對這個決定相當憤怒。馬拿斯亞與曼聯的合約會在今夏完結，屆時他可以恢復自由身離隊。

now.com 體育 ・ 18 小時前