36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。
整容之路：砸1億韓元，換臉重生
李世英坦言，從小因臉型方正、眼睛細小及胸部扁平而自卑，網友惡評如「父母怎麼生出這種臉？」更讓她心力交瘁。 2020年起，她豪砸下約1億韓元，進行雙眼皮、眼型矯正、開眼頭眼尾、隆鼻及隆胸等多項手術。
李世英有分享隆胸過程相當驚險，曾注射1000萬韓元填充物，卻因健身時槓鈴撞擊導致一側下垂，嚴重到用領帶綁住遮掩，最終移除後二次隆胸，從A罩杯直升D杯。她笑言：「用了這張臉20多年，想換張不同的臉過剩下的人生。」如今，她外貌如網紅般性感，連知名整形診所邀她擔任顧問，月薪3000萬韓元。整容後的她強調保留表情靈活，確保搞笑本色不變。
瘦身秘訣：運動健身，兩月奪亞軍
為雕塑火辣身材，李世英不靠節食，而是透過飲食改善與高強度運動減重。她成功瘦至43公斤，練出零贅肉線條。2021年，她僅用兩個月健身，就在MN韓國經典賽Diva比基尼組奪亞軍。以多攝取高蛋白、低熱量食物等方式改善飲食、學習化妝及持續健身。即使隆胸後遇到意外，她仍堅持運動，避免反彈。李世英分享：「健身不只為美，更讓我克服自卑。」她的轉型勵志無數網友，證明持之以恆的運動能重塑自信。
愛情觀：低調內斂，重視現實與內心
李世英的感情故事浪漫卻遺憾。她曾與日籍男友交往6年，在語言學校一見鐘情，兩人共同經營YouTube頻道《영평티비YPTV》，分享情侶日常，甚至論及婚嫁。男友看重她的「內心」，在整容前就相戀。惜2023年因母親病重，她無法赴日，現實因素導致分手，她形容如「離婚般傷感」。
如今單身的李世英，她對愛情抱低調態度：「未來再戀愛，也不會公開，因為不是所有事都適合曝光。」她相信，愛情應基於內在與責任，而非外表，復合可能性開放，但強調「快樂最重要」。
