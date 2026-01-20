立即投選年度十大消費新聞
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
近期帶著和安普賢合作的新劇《春日狂熱》回歸的李主儐，外型與話題度再次成為網友熱議焦點，其中最讓人意外的，莫過於她的真實身高。一直以來，許多人都以為她是高挑型女星，甚至帶有模特兒般的氣場，但李主儐其實曾親口表示自己的實際身高是161公分，這個數字一曝光，立刻讓不少網友直呼「完全看不出來」。
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在170公分上下。
除了比例令人驚艷，李主儐的「從小美到大」也同樣是討論重點，她出道前的舊照在網路上流傳，引起不少話題。照片中的她五官清秀、氣質乾淨，和現在幾乎沒有太大差別，讓網友一致認證是標準的「母胎美女」。從她自己分享的童年照來看，漂亮的杏眼、挺直的鼻梁與秀氣的唇形早已定型，彷彿只是隨著年齡增長等比例放大，顏值穩定度相當驚人。
有趣的是，她的證件照美到不斷被詐騙網站盜用，甚至衍生出法律糾紛。後來李主儐也親自說明，其實那張證件照並非真實證件用途，而是為了電視劇拍攝的道具照，即便如此，她仍將照片上傳至IG，只見她鵝蛋臉線條柔和、五官精緻，搭配一抹若有似無的微笑，被網友封為「證件照範本」，甚至有人笑稱「這種等級根本不該拿來當證件照」。
