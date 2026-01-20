寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
【on.cc東網專訊】天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次，其中7000名患兒全額免費。近日李亞鵬發布了一段長達半小時的影片，實地探訪醫院，回顧14年來的公益歷程，他沉重表示院方或許即將走入歷史。
李亞鵬在片中透露，壓垮醫院的「最後一根稻草」是房東將租金上漲一倍，令本就經營困難的非營利醫院雪上加霜。影片曝光後，有不少網民將矛頭指向房東，認為其是在「惡意加租」，隨後有人發起捐款行動，截至1月16日下午，款項已破人民幣1000萬元，李亞鵬即向外界表達謝意。而今日（20日）嫣然天使基金官方社交帳號，發文感謝捐贈人，稱近來收到大量捐款，並表示捐款項目預算已籌滿，將陸續暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道。
不過房東方面則強烈譴責，認為影片內容模糊事實，將「回歸市價」簡化成壓垮醫院的主因，導致其形象遭嚴重污名化，直言多年善意相助，卻演變成「養虎為患」。房東張先生的助理出面回應，他表示自醫院入駐以來，房東便以低於市場約五成的「公益租金」支持院方，長達十年未曾調整。直至2019年續約時，租金由原本的約500萬元調整至1000萬元，他解釋這是結束長期減免、以合理市價出租，並非臨時暴漲。助理透露在疫情期間，房東主動減免租金，月租減至約80萬元，除月租外，每月超過2萬元的物業費及水電等公共支出，全部由房東承擔。他強調「李亞鵬是真正受益的一方」，房東好心救助卻長期無法收回租金。
另外，助理指出李亞鵬當年以白紙黑字簽署合約，負有個人無限連帶責任，如今影片中卻以模糊說法，暗示房東漲價是導火線，利用大眾同情心「道德綁架」。房東方面態度強硬，要求李亞鵬公開道歉，否則絕不讓步，讓這場公益與契約之爭持續在輿論中發酵。
事件引發網民熱討，日前一位曾在李亞鵬公司就職的前員工李女士，發聲力撐李亞鵬，她表示得知醫院要關門的消息，感到有些難過，所以想講些心裏話，她透露醫院長期采用「逆向救助」模式，團隊主動篩查貧困唇腭裂患兒家庭並免費提供治療。她坦言本以為慈善只是做樣子，但沒想到看見團隊每日都常加班對接病患資源，令她十分感動，更因此延遲離職數月。她又大讚李亞鵬「很實在、沒架子」，會鼓勵員工試錯創新，即使在公司經營困難時期，仍堅持不主動裁員，個人承擔債務保障員工薪資。
