李亞鵬自曝被女兒封鎖「痛苦死了」！失落後才領悟：父母愛不該有附加條件

近日，李亞鵬在直播中分享父女互動，透露有時會被19歲的女兒李嫣封鎖，坦言發現時「痛苦死了」，卻也讓他對親子關係有所領悟。

李亞鵬提到，其實平時自己在為女兒付出時，內心會期待得到回應或肯定，所以當他發現被封鎖時，會忍不住有種「求而不得」的無力感，也會反覆思考是不是哪裡做錯，甚至半夜睡不著。後來他才慢慢想通，認為父母對孩子的愛不該建立在回報之上，也不該附帶任何條件，只要單純付出就好。放下期待後，心情從此就變得輕鬆許多。

李嫣是李亞鵬與前妻王菲的女兒，2006年出生時罹患先天性唇顎裂，兩人因此共同成立嫣然天使基金，至今已幫助超過1.1萬名唇顎裂患者完成治療。李嫣經歷多次手術後恢復狀況良好，目前19歲，正在國外求學，也不時參與公益相關活動。

不少網友認為，孩子偶爾與父母保持距離，是成長過程中的常見情況，並不代表親情出問題，而是希望擁有更多自主空間。李亞鵬也在直播中將這段親子感受，連結到自己投入公益的心境，表示做慈善和當父母一樣，不該期待對方給予回報，只要看到孩子們被治療、能夠開心生活，就已足夠。

