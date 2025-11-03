低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。
當時李亞鵬正在介紹普洱茶，儘管詳細講解產品特色，觀看人數與銷售額仍不見起色。這時李嫣剛好從樓梯口路過，被父親喊住，她對鏡頭簡單說了一句：「我爸挑的茶，我喝過，放心買。」短短幾秒，瞬間掀起搶購熱潮。原本平均每場約200萬元的銷售額，半小時內暴增十倍，庫存三萬份很快售罄，銷售額瞬間突破2300萬。
李亞鵬近年因投資麗江雪山藝術小鎮失利，背負約110億的高額債務，並且被限制高消費，只能靠直播帶貨還債。李嫣深知父親壓力，這次主動出面被粉絲解讀為「替爸爸分擔家計」。雖然有人質疑父女倆消費親情，但多數網友仍力挺，認為19歲的女兒願意為父出面相挺，心意難能可貴。
不過，熱銷背後也有質疑聲。有業界人士指出，直播間販售的普洱茶禮盒要價899元人民幣、白酒破千元，價格明顯高於市面同級產品。但李亞鵬強調「絕不賣假貨」，加上女兒的背書，多數消費者仍選擇相信他的誠信。
