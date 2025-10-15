李亞鵬又離婚了！3年婚姻畫句點：蟲殼茶餅背後，是2段婚姻都跨不過的「自我困境」​

10月14日，李亞鵬透過個人社群平台與第二任妻子海哈金喜同步宣布離婚，簡短表示「我們於早些時候已辦理離婚手續」，結束這段維持約三年的婚姻，3歲女兒由海哈金喜照顧、雙方共同撫養。從2020年公開戀情、2022年結婚生女到2025年分手，這段婚姻的落幕，也映照出李亞鵬多年來在事業與家庭之間反覆掙扎的個性軌跡。

茶餅風波見性格：理想大於現實的創業者

李亞鵬的創業經歷，常被形容是「理想主導、現實不足」的縮影。其中最具代表性的事件，是他曾投入5億元承包茶山，帶領20人團隊參加鬥茶大賽，立志奪冠。未料茶餅因出現蟲殼遭評審打零分，整段過程透過直播引發討論。李亞鵬事後解釋「蟲殼代表無農藥」，卻被認為與市場標準脫節，也讓外界再度質疑他的商業判斷。從雪山小鎮開發到古玩收藏、直播賣貨，他屢次高調投入，最終多以失利收場。據報導，他累計債務超過4.5億元，甚至一度因被限制高消而改搭30小時火車往返。這些經歷，凸顯他在理想與現實間反覆拉扯的性格特質。

兩段婚姻的相似困境：壓力與角色失衡

此次離婚的主因，外界多認為與經濟壓力及分居有關。截至2025年，李亞鵬名下無房產，全家長期租屋。海哈金喜曾坦言為了還債搬進小公寓，生活壓力沉重，她希望透過直播補貼家用，卻遭丈夫反對，反映了雙方在價值觀與角色分工上的落差。

李亞鵬長年在雲南從事茶業相關事務，家庭重擔多由妻子承擔。他歷任伴侶皆為獨立且具事業心的女性，卻希望對方能以家庭為重，這種期望落差使關係難以平衡。

自我投射成壓力來源：理想化的「成功形象」

李亞鵬曾表示：「賺錢超過演員，才能放下這個行當。」這句話透露出他對「成功」的強烈定義與自我期許。海哈金喜曾在直播中提到，「他太執著於情懷，反而忽略現實壓力」，點出兩人之間的矛盾核心——他希望扮演能扛起責任的角色，卻往往因過度理想化而陷入內耗。

面對現實，或是重新出發的起點

外界對李亞鵬的評價兩極，有人批評他事業屢敗，也有人認為他只是過於理想化。從演員到創業者，他始終嘗試在不同領域尋找價值與方向。這次離婚，也許對他而言不只是結束，更是重新審視自我與現實關係的起點。

