李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴

2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。

李亞鵬回憶，2013年底、與王菲離婚後的隔一年，他帶著當時7歲的李嫣到麗江過春節。當時他和朋友在咖啡館搶紅包，李嫣動作很快，竟然搶走他將近一半的紅包金額，還老成的提醒：「爸，你控制點。」這句話讓他當場笑出來，也順勢開玩笑說，女兒這種比較會精打細算的性格「像媽媽，不像我」，自嘲自己花錢比較大方。

事實上，李亞鵬離婚後就鮮少提起王菲，這次難得以輕鬆態度談及前妻，在網路上引起一波討論。目前19歲的李嫣，近幾年也常被網友認為「越來越像王菲」，尤其是動刀改善唇顎裂之後，側臉線條、高鼻樑和媽媽更加相似。不過李嫣喜歡更加成熟、豔麗的打扮，這點和媽媽呈現出不同的氣質特色。

