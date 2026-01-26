錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。
李亞鵬回憶，2013年底、與王菲離婚後的隔一年，他帶著當時7歲的李嫣到麗江過春節。當時他和朋友在咖啡館搶紅包，李嫣動作很快，竟然搶走他將近一半的紅包金額，還老成的提醒：「爸，你控制點。」這句話讓他當場笑出來，也順勢開玩笑說，女兒這種比較會精打細算的性格「像媽媽，不像我」，自嘲自己花錢比較大方。
事實上，李亞鵬離婚後就鮮少提起王菲，這次難得以輕鬆態度談及前妻，在網路上引起一波討論。目前19歲的李嫣，近幾年也常被網友認為「越來越像王菲」，尤其是動刀改善唇顎裂之後，側臉線條、高鼻樑和媽媽更加相似。不過李嫣喜歡更加成熟、豔麗的打扮，這點和媽媽呈現出不同的氣質特色。
延伸閱讀
王菲19歲女兒李嫣蛻變女神！4次唇顎裂手術後「零痕跡近況照」驚豔網友
其他人也在看
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 14 小時前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
衛蘭Janice相隔5年與炎明熹師徒合體 私下暱稱做「Baby Girl」 寄語：飛得遠啲！
去年4月，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會於廣州啟航，走過深圳、肇慶、東莞、成都、南寧、佛山、上海、廈門、湛江、廣州和馬來西亞後，2026首場於2月24日（上周六）於汕頭舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
漬檸檬食譜｜蜂蜜漬檸檬
檸檬性涼、味苦 止渴生津、祛暑疏滯 檸檬好處： 1.幫助消化，促進胃裡蛋白分解砪的分泌，增加腸胃蠕動 2.減肥瘦身，快速燃燒脂肪，並且控制食慾 3.增加抵抗力，富含維生素C，增強身體免疫力 4.美白抗氧化 檸檬禁忌： 1.酸性物質會令經血減少，女性經期中最好不要喝 2.胃酸過多、腸胃病患者不宜飲用 3.檸檬富含鉀，有腎臟疾病患者要注意攝取 4.檸檬中的柚皮甘會和某些藥物產生反應，所以要避免和這類藥一起服用 5.檸檬會軟化牙齒的琺瑯質，喝完後馬上刷牙，會破壞牙齒，15分鐘內用清水漱口即可Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸椒鹽豬扒
買了一包荷蘭豬梅扒嫌佢太薄身，唔啱當扒咁鋸，切成一件件整咗一個簡單版椒鹽豬扒。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
葉舒華3D胸形全看透 白Bra谷爆北半球
【on.cc東網專訊】韓團i-dle台籍成員葉舒華近日挑戰性感尺度，於社交網上載一系列辣照，見她外搭白色西裝外套，裏面竟只着上白色Bra Top，超貼身剪裁令3D胸形表覽無遺，更激露出北半球，加上展現零贅肉、緊緻的美腰線條，即時令粉絲暴動，大讚「辣翻了」、「美出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
88歲「順嫂」升呢做太嫲 曾兩度跌倒撞到後腦
【on.cc東網專訊】無綫八十年代處境劇《香港八一》系列是港人的集體回憶，當中已故丑生王梁醒波的女兒梁葆貞飾演的小人物「順嫂」一角更是深入民心。退休逾30年的她，雖然早於1995年移居加拿大享天倫，過着閒時打麻雀歎茶的優遊生活，但仍每年返港避寒兼與圈中好友聚會，東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 紅魔是否重拾「曼聯DNA」？
在過去的20個月，曼聯出現多個難以回答的問題。究竟曼聯想建立一支怎樣的球隊？踢法如何？而該踢法又能否滿足球迷的期望？暫代領隊卡域克看來的確成功注入了該重要的成功要素。儘管接手球隊短短兩個星期，但他會視乎對手有哪些弱點而作出不同的針對性部署，球員也願意執行他指派的工作。Yahoo 體育 ・ 1 天前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 14 小時前
鄺玲玲Orm合體來香港，以廣東話互動兼被粉絲「催婚」？「港泰混血GL女神」不只顏值高，反差萌魅力超圈粉
鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，來到香港與粉絲見會。鄺玲玲得知香港粉絲喜歡她唱《半斤八両》，於是再於香港場唱多次這首歌。隨後，這位「寵粉偶像」亦以廣東語跟粉絲們互動，談及今年計劃時，由於未有一個目標，有粉絲就大嗌「結婚」，鄺玲玲搞笑回應：「結婚？儲錢先。」同時都希望收到粉絲們的信，「每一次讀你們寫給我的信都感到很開心，又再一次有力量，希望今年你們繼續陪伴我們 ！」鄺玲玲也提及想多點回到香港家鄉與粉絲們互動。Yahoo Style HK ・ 1 天前
BLACKPINK香港演唱會｜Lisa被野生捕獲去拜車公廟 網民大讚：真人身材及素顏皮膚好好
韓國天團BLACKPINK的《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站正於啟德主場館熱烈進行。四位成員的舉手投足均是全城焦點，除了舞台上的強勁演出，她們私下的行程亦令粉絲非常好奇。昨日（1月25日）Lisa就被發現現身沙田車公廟，隨即引起社交平台熱話。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症
現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
涉嫌逃稅！車銀優母親餐廳將被調查 再有品牌割席
【on.cc東網專訊】韓國「臉蛋天才」車銀優日前驚爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人。他昨晚透過社交網發表長文道歉，表示會負起責任，而昨日剛好是其所屬男團ASTRO已故成員文彬的生忌，粉東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
坂口健太郎秘密飛台灣 與李準基開工拍新片
【on.cc東網專訊】34歲日本鹽系男神坂口健太郎，去年驚爆三角戀風波，被爆曾背同居多年的化妝師女友，暗撻假玉女永野芽郁，令其苦心經營的暖男形象幻滅。雖然被揭發渣男真面目，但坂口的演藝事業卻沒有很大影響。風塵撲撲的他，上周出席完意大利米蘭時裝周後，日前又秘密飛到東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前