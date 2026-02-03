李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態

【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。

昨日近來忙於拍攝的Ali，在社交平台分享近況，感慨道：「最近有點頻撲，專注於頻撲、也專注於處理事情，假若生活有太多無可避免、假若人生都需要一一體驗，嘗試發願，把可以及有能力做的事專注做好，讓它流動、隨它轉化，盡人事、也是在修行」，更附上自己的近照，相中可見Ali雖因忙碌令神態略為疲倦，但仍無阻她的美貌依舊，更增添了一分楚楚動人的美感，獲粉絲大讚靚，亦不忘提醒她要好好休息，更表示十分期待她的新作品。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】