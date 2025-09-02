李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點

李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。

《麻雀樂團》播出期間，李佳芯正在馬來西亞拍攝劇集，因而缺席宣傳活動，但仍不時為劇集喺社交平台出post。Ali尋晚出席活動時被問到《麻》嘅外界反應時表示有留意評價，而且認為「每次努力辛苦完幾個月出嚟嘅作品，大家鍾意、有感覺，我會覺得係好好，已經會覺得『仲想點呢？』咁。」

《麻雀樂團》成為李佳芯喺TVB最後一套劇

《麻雀樂團》播完後，李佳芯亦有發文抒發感受，寫道「每個角色的落幕都留有餘韻 」，唔知係講緊劇集中嘅角色，定係自己喺TVB嘅角色？

《麻雀樂團》播完之後，李佳芯喺IG發文分享感受

