李佳芯進軍YouTube界 孖梁嘉琪楊潮凱開設頻道今首發片

前TVB人氣花旦李佳芯（Ali）演技得到認同，加上性格貼地和擁甜美外貌，深受觀眾喜愛，前年12月佢宣布正式約滿離巢TVB回復自由身。之後佢自組工作室，與好拍檔黎諾懿到大馬拍攝劇集《義和》、出席商演及熱心參與公益活動等等。近日Ali有最新動向，就係孖兩位前TVB拍檔兼「老Best」梁嘉琪及楊潮凱開設YouTube頻道《H3O》，首條影片將於今晚（15日）8時上架。

李佳芯曾預告今年內會有一些重要project實行，近日佢喺IG連出幾個「H3O」嘅宣傳PO，其中一條片係Ali被街頭攝影師偶遇影靚相，不過攝影師只集中喺「H3O」嘅標誌上，非常搞笑。而最新一條片，「H3O」真身揭盅，就係佢孖相識多年嘅梁嘉琪及楊潮凱開設YouTube頻道，而首條影片將於今晚8時喺YouTube上架，頻道官方簡介係：「三個不時去吃喝、睇展覽、睇劇嘅人類；三種來自固態(冰)、液態(水)、氣態(蒸氣)嘅不同人格，每個星期聚埋輕輕鬆鬆、吹吹水go with the flow～ 內容涵蓋的主題極廣，你以什麼樣的眼睛去看，它就回饋你什麼樣子～🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♀️🙆🏻」。

消息一出，唔少網民紛紛留言表示期待，例如「支持有Ali的所有.......🎉🎉」、「超like你地呢個組合呀👍🏼👍🏼😊，一定會全力支持💪🏼」、「終於見到您地“三人合體”嘞～ 好期待❤」、「加油!!最愛你們的Channel, 最愛Ali, 三人組多d出片, 祝願你們愈來愈紅、愈來愈旺」、「有Ali必支持，多D出片滿足「芯」粉啊🙏👌👍」、「絕對支持💪🏻」及「加油❤️3個好朋友合體❤️期待更多😍」等等。

