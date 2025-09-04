42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫

李佳芯 Ali 近日重返幕前工作，42 歲的她出席活動時淡妝上陣更顯氣質，肌膚嫩滑緊緻完全看不出年齡，就是名副其實的凍齡女神！一起向少女感滿滿的 Ali 取經，養成 5 大凍齡保養大法，及早保養打造「逆生長」超高顏值！

（Getty Images）

（Getty Images）

李佳芯凍齡保養大法1：日常淡妝素顏

除了工作需要外，Ali 日常盡量素顏出門，減低厚重妝容而令毛孔無法呼吸，引起暗瘡、粉刺、毛孔粗大等肌老化問題！簡單做好清潔、保濕和防曬，即可養成健康而具光澤感的透亮肌膚，即使日常需要化妝，Ali 亦會非常仔細卸妝，確保臉上沒有殘留彩妝！

李佳芯凍齡保養大法2：黑咖啡去水腫

繁忙工作加上飲食偏重口味，容易引起水腫問題。Ali 曾透過自己每天飲半杯黑咖啡提供去水腫，咖啡因有助排走體內的多餘水分，達至瞬速消水腫的效果。建議盡量不要加糖加奶，否則每天飲用消腫卻未能瘦身，簡簡單單的黑咖啡消腫功效最好，更有助減少脂肪累積！

李佳芯凍齡保養大法3：熱愛健康飲食

Ali 不愛節食減肥，但日常飲食盡量清簡及平衡，除了戒牛肉、奶類及生冷食物，她特別喜愛吃牛油果。牛油果富含「好脂肪」、維他命 E 等抗氧化營養素，提供高膳食纖維促進排便，亦可讓肌膚飽滿水嫩，由飲食著手養出凍齡美肌！

「牛肉多毒素又不環保，我 10 年前已戒掉吃牛肉的習慣。」 －李佳芯

李佳芯凍齡保養大法4：抗老保養要趁早

李佳芯自小已跟隨媽媽護膚，9 歲已用 Body Lotion 保養肌膚，果真護膚要趁早！Ali 每天亦會做足多重護膚步驟，包括清潔、美白、保濕、控油、防曬、眼霜等，而且每天持之以恆才可看到成效。但她不建議自製護膚品，因曾試過自製蘆薈面膜而引起敏感，只要慎選自己適用的簡單配方護膚品就可以了！

李佳芯凍齡保養大法5：良好生活作息

雖然 Ali 經常捱夜，但每逢假日定必好好休息，她認為壓力是引起老化的主因，只要心境保持愉快，凡事以正能量面對，自然就能養生優雅從容的好氣質。而且她喜愛做運動減壓，將運動變成生活的習慣，令自己時刻亦充滿活力，她認為「想變好就要堅持」！

