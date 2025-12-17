宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
35歲李俊昊「霸氣護花」張員瑛超圈粉，自信紳士的他習慣抑壓情緒，劉在錫忠告：請誠實傾聽自己的感情
李俊昊與張員瑛合作主持《 AAA 2025》 頒獎典禮，藝人大合照時穿著裙子的張員瑛被工作人員指示到前排蹲下拍照，穿著裙子的她面露難色，但依然乖乖聽從指示。李俊昊馬上讓張員瑛回到 IVE 成員身邊站立拍照，更露出不悅的不解表情，霸氣護花的舉動超級圈粉。
典禮進行到藝人大合照環節時，穿著裙子的張員瑛被工作人員叫到第一排蹲下拍照，穿著平口裙子的她面露難色，但仍乖乖地走到李俊昊身邊。李俊昊見狀十分驚訝，口型像在問「你為什麼在這裡」，張員瑛則指向工作人員方向，李俊昊順著看過去，並露出不解的眼神。（Threads貼文）
接著李俊昊指示張員瑛回到 IVE 成員的身邊，站立拍照避免拍出走光或奇怪的照片，隨後更露出可悅的表情。張員瑛走回 IVE 成員身邊後整個人也放鬆起來，全網盛讚李俊昊的護花舉動超 man 超紳士！
《 AAA 2025》 頒獎典禮期間，亦有拍到李俊昊讓自己的妝髮團隊為張員瑛整理造型，亦有為張員瑛蹲下拿瓶裝水，二話不說即時幫忙的紳士行為，脆友紛紛指「那表情就是誰敢再叫你來蹲，我來處理」、「冷臉那裡超霸氣的」實在太圈粉了！
李俊昊曾於按受《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，分享自己踏入演藝圈 15 年來，養成了情緒穩定的習慣。不讓自己情緒受到動搖，亦不讓自己太高興或難過。即使獨留宿舍沒有工作而感到孤單，受傷後認為自己「沒用」，依然壓抑自我避免被表露情緒而讓旁人大造文章。
劉在錫給予李俊昊忠告，指「有時需要誠實傾聽自己的感情」，偶像不是一部沒感情的機器，不能一直說「沒關係、不要緊」，而當自己「感到憤怒時就生氣吧」。李俊昊看來有聽從好友的意見，誠實地表達自己的感受，成長為讓人可安心信賴的溫暖紳士，強大起來保護好身邊的人！
