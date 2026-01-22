李元元同爸爸李璨琛餐廳猜枚惹網民非議 7歲Lucy原來仲識打牌玩「冚棉胎」

李璨琛一家四口相當幸福快樂

李璨琛同太太梁志瑩Sophia嘅大女李元元(Lucy）今年7歲，精靈可愛又活潑嘅Lucy成為唔少網民嘅「女神」，fans人數多過唔少網紅。媽咪Sophia負責管理囡囡社交帳號，早前佢就post咗元元同爸爸嘅生活片段，但竟然被網民非議。

李元元

李元元同爸爸李璨琛喺餐廳猜枚

好多大人都未必識猜「吱吱喳boom boom吧」，Lucy 7歲就識

片段中Lucy同Daddy李璨琛喺餐廳度玩，轉頭二人就猜「吱吱喳boom boom吧」，速度當然唔似成年人猜枚咁快，雖然最後輸咗，但係Lucy猜得有板有眼。媽咪Sophia就一邊拍片一邊話「晏晝猜枚，真係不得之了！」，仲喺帖文提到元元「已經識猜one two, 15 20, 鋤大D, 大話骰同埋打麻雀」。唔少網民留言讚元元，因為好多成年人都未必識猜呢隻枚。不過亦有人討論，咁細個就識玩呢啲成年人交際玩意係咪好事。

廣告 廣告

早喺2023年TVB節目《好睡好起》入面，Lucy已經展示玩「冚棉胎」功駕

其實早喺2023年TVB節目《好睡好起》入面，李元元因為係唔願瞓覺嘅小朋友而受訪。拍攝當日去到就嚟夜晚10點元元都未肯瞓，甚至細細聲同Daddy李璨琛講想玩「冚棉胎」，結果李璨琛同Sophia就陪個女玩，元元又真係知道點玩，仲玩得好高興。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！