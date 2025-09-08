專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
李光洙形象大翻轉！網友驚呼「現在是演員了」，他只靠一招氣場爆棚！
以搞笑親民形象深入人心的南韓演員李光洙，近日因一組出席青龍影展系列頒獎典禮的照片在網路上掀起熱議，原因不是他的新作品或戀情，而是他的眉毛。
有網友在韓網論壇發文表示，自己在看完李光洙近期活動照後，忍不住想發文討論：「李光洙的眉毛好像變了！」並附上李光洙過往的照片與近期出席《藉口 GO》活動和影展時的對比照。網友發現，不只是眉毛看起來變得更濃，眉型也有所調整，從原本自然、稍彎的眉形，變為更俐落、略帶稜角且粗濃的線條，使得整體氣質大不相同。
大多數網友對這次「眉毛變身」給予正面評價，有人直言：「之前像光洙，現在像演員」、「氣質變得更沈穩，有演技派的感覺了」、「感覺他現在能駕馭更多不同角色了。」這些反應不難看出，這樣的微調已成功讓李光洙的螢幕形象進化，不再僅限於搞笑或綜藝中的角色，而是更接近專業演員的氛圍。
眉毛作為臉部視覺重點之一，不僅影響五官比例，也直接改變觀眾對於角色的第一印象。過去李光洙在綜藝節目《Running Man》的印象深入人心，並在多部影劇作品中以其獨特風格展現喜劇實力。然而隨著資歷與年齡的增長，他也積極拓展戲路，挑戰更多嚴肅或多層次的角色。今年更憑藉《惡緣》獲得第4屆青龍系列大獎電視劇部門男配角賞，演技備受肯定。
