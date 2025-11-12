李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有

57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。

李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係

聲明寫到：「本人盧國輝特此聲明，本人自2025年11月12日即日起與兒子盧煜培Lo Yuk Pui 身份證號碼Z418XXX（2）正式斷絕父子關係。此後有關盧煜培之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人一概無關。」

而盧淑儀亦於IG解釋：「因為弟弟之債務問題，目睹年邁的父母晚年仍因事件而備受煎熬，十分心痛。多年以來，我哋全家已竭盡所能，多次為其處理債務，幾乎傾盡所有，但情況未見改善。與家人慎重商議，才作出這個艱難的決定。希望傳媒朋友能夠體諒作為家人的處境及心情，不要再就此事向本人、父母或我們的其他家庭成員查詢，此後我們亦不會再為此事作出任何回應，謝謝。」