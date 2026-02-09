黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
近日一組同框畫面在網路上掀起熱議，李冰冰與親妹妹兩人並肩站上舞台，從五官到神韻都高度相似，強大基因瞬間成為討論焦點！不少網友第一眼直接看傻，直呼「根本複製貼上」、「像到以為是特效」，話題迅速擴散，也讓這位過去相對低調的妹妹意外被推到鎂光燈前。
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因太可怕」、「顏值與氣勢都在線」。
其實這位引爆討論的妹妹名叫李雪，雖然不是藝人，卻在娛樂產業擁有極高影響力，不僅是經紀與影視公司核心人物，更親手打造出多位實力派演員，被不少業界人士視為眼光精準的操盤者！外界甚至形容，她屬於「不站舞台中央、卻能決定舞台亮度」的關鍵角色。
相較於姊姊在鏡頭前發光，李雪走的是截然不同的路線—冷靜、果斷且極具管理能力。網友也因此紛紛表示：「這不是普通姐妹，是各自在自己領域封王」、「一個負責閃耀，一個負責打造閃耀」。有趣的是，許多留言提到兩人隨著年紀增長反而越來越像，從臉部線條到氣質同步進化，讓合照的衝擊感再次放大。還有人笑說：「世界上多一個這樣的美女當然好，視覺享受直接加倍。」
當高顏值不再只是外型，而是結合實力與地位的雙重展現，這組姐妹同框自然不只是養眼而已，更像是一種「頂級基因＋頂尖能力」的最佳示範。只能說，有些人的光芒來自鎂光燈，而有些人，即使站在幕後，也依舊耀眼。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動
資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。事實上，Lisa 近年在時尚與商業...
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」
藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。
TVB小花陳嘉慧第二胎出世 成功湊個「好」字：Welcome to the world my little Prince！
現年29歲嘅TVB小花陳嘉慧（Erica），2023年10月閃嫁圈外男友Calvin，翌年3月誕下大女Harper後，之後便停工專心照顧寶貝女，相隔一年多，噚日佢喺社交網站宣布平安誕下男B消息，成功湊個「好」字！真係恭喜晒呀！
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
北海道隨時發生400年一遇超巨大地震 日本專家警告：規模達M9級 機率高達7至40％
最近想飛北海道的朋友要注意！除了要留意大雪交通之外，近日日本地震調查委員會發布的報告亦令旅客極為關注。報告指出北海道東面海域的「能量累積」已達成熟期，隨時可能爆發規模達黎克特制9級的超巨大地震，引起公眾恐慌。
林正峰拍內地短劇瞓得3粒鐘 阮嘉敏7日拍72集日踩20小時
【on.cc東網專訊】近年不少無綫小生和小生北上拍短劇，收入相當可觀，不過人仔唔易賺，要短時間內地獄式日以繼夜，夜以繼日拍攝，絕對是用生命值硬接，當中林正峰和阮嘉敏就是好例子。
小泉進次郎抱娃為何必哭？ 父母排隊求虐哭鬧畫面太逗！
日本眾議院大選進入最後衝刺，防衛大臣小泉進次郎的輔選行程意外成為焦點，這位政治明星每次抱嬰兒都讓孩子嚎啕大哭，逗趣畫面在社群瘋傳，掀起「小泉進次郎抱嬰兒系列」熱潮。
2招抗老保養大法，養成明星貴氣透亮肌體質：趙露思也喝「蘋果肉桂水」＋控糖減低皮膚糖化反應
想凍齡抗老不單靠「貴婦」護膚品，更要著重內在調理，才能養出明星般的貴氣透亮肌體質！近日網友熱議「護膚食療」滋潤養生，除了趙露思的「升級版蘋果肉桂水」，更指「控糖」就是抗老的不二法則！
MUJI無印良品收納清潔好物，農曆新年前大掃除必備！$18「去污紙巾」超好賣，木村拓哉都大推
農曆新年將至，又是時候面對令人頭痛的大掃除。想輕鬆KO家居頑固污漬，工欲善其事，必先利其器！MUJI 無印良品有不少低調又實用的清潔收納好物，其中一款只需 $18 的「去污紙巾」連男神木村拓哉都大讚好用，還不趕快趁年前入手準備？
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落
75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。
許紹雄愛女許惠菁簽約向主持發展 Bob大讚Charmaine思想成熟：是一個很有夢想、很有理想的女生
已故資深藝人許紹雄（Benz雄）愛女許惠菁（Charmaine）有新動向，她於IG公布簽約林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，跳出Comfort Zone向主持方面發展。
CHANEL手袋春夏系列太迷人！Jennie同款翻蓋包、Top Handle朱古力啡翻蓋包請鎖定
CHANEL手袋迷，最近是不是有被Jennie同款長肩帶的翻蓋包迷倒呢～小編看看官網，CHANEL手袋2026春夏新款還有很多美到不行的款式，都要被Matthieu Blazy的設計吸引住了，一起來看新款CHANEL手袋吧！