李凱賢Brian@廿四味金句爆紅 出PO認真寫蝴蝶及銅鑼灣 網民：成功起樓同驅鬼

現年51歲嘅Hip Hop界滑板教父李凱賢（Brian），除咗係廿四味成員之外，近年亦參與唔少電視及劇集拍攝，早前憑網台節目SpotiTalk《緬甸堂》中生動有趣嘅食評金句爆紅，例如「燒鵝都dope」、「make sure着兩條褲先好食」及「Hermès版叉燒」等等，瞬間被封為金句王。

早前Brian接受《會八十》訪問，去到彩蛋位時被問「點解唔學中文」時，Brian表示自己有試過，直至女兒一年班就要學寫「蝴蝶」時，佢就已經搞唔掂話：「九千幾個筆劃，寫蝴蝶啲鬼會走呀！」，之後再話自己好鍾意銅鑼灣：「銅鑼灣一千個筆劃，起樓呀可以！」，表達風格再次引起網民廣泛關注及討論。

Brian亦好識做，食住熱話喺IG上載短片，認真地學寫出「蝴蝶」及「銅鑼灣」，並留言︰「Practice makes perfect! #butterfly #causewaybay #cantonese」（熟能生巧 #蝴蝶 #銅鑼灣 #廣東話）。呢個PO一出，隨即引起網民瘋狂留言，除咗留言大讚佢筆劃次序正確之外，亦表示佢可以去寫揮春、驅魔及成功起樓，例如「完成咗九千幾個筆劃，bro! 🔥🔥💪💪」、「So dope!」、「Dope Dope Dope🙌🙌🙌」、「啱埋筆劃好勁wor」、「可以淨化間屋👻」、「👻wow 嚇走晒啲鬼」、「係dope嘎 完全係next level」、「啲字寫得好靚dope👍」、「手寫靚到呢，睇完都有啲慚」、「你手字寫得好靚好整齊呀⋯⋯真心靚過好多人呀」、「寫到好好喎，要讚賞你🥰」、「成功起樓同驅鬼」、「有貼喺門口驅鬼👻嗎？」、「要去維園年宵寫揮春！」及「已成驅魔師！」等等。

「廿四味」Brian（李凱賢）IG

