李千娜3歲登電子花車開唱 支持女兒閃婚

[NOWnews今日新聞] 李千娜和她媽媽最近登上羅時豐主持的YouTube頻道《大牛比較攬》，並在節目中大爆料，媽媽透露李千娜3歲就登上自家電子花車表演，年紀小小就能唱超過1百首日文歌，讓羅時豐聽了超級驚訝。李千娜也在節目上分享，如果她21歲的女兒想閃婚，她會大方支持，真誠又開放的態度讓羅時豐頻頻點頭，整集節目笑點跟淚點齊發。

聊到女兒顧穎，羅時豐讚嘆母女倆根本是「複製貼上」，當被問到是否支持女兒走演藝圈，李千娜表示：「這是一個很好的經驗，一定要讓她去試過，才知道這條路有多不容易，所以我很支持她。」

節目變成洋蔥製造機 李千娜抱媽媽淚崩

媽媽心疼地說，李千娜從小是個很懂事的孩子，總是把所有難過藏在心裡，希望她能多在家人面前示弱，話才說完，李千娜爆淚，跟媽媽緊緊相擁。

有趣的是，在《趣你家蹭飯》單元中，李千娜巧遇超級鐵粉，對她的歌單如數家珍，連哪一年哪一月開演唱會都背得出來，讓她當場噴淚。更感人的是，這位粉絲身體不便，靠著賣口香糖自立生活，讓李千娜直呼：「真的讓我得到滿滿的能量。」粉絲也讓羅時豐哭笑不得，原本想一起合照，沒想到粉絲開口只想要跟李千娜兩人單獨合影，讓羅時豐只能淪為攝影師。

如果21歲女兒想婚？李千娜回答嚇呆羅時豐

羅時豐也在節目中問到，如果現在21歲的女兒想要結婚，李千娜是否支持？沒想到李千娜的回應完全出乎意料，她表示「支持啊，女兒做任何決定我都支持，當初我結婚不是為了要離婚，我們沒有人能預知能不能走一輩子，真正相處之後，才會有選擇。」

