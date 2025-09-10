李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」

阿Mo出事後，佢嘅父母由加拿大回港照顧兒子

MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。事發至今3年多，阿Mo爸爸李盛林牧師每周都會發出代禱信，而上星期六李牧師嘅代禱信中，提及「資源的真空與信心的掙扎」，並寫道「『會承擔阿MO的醫療費用』，正是這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉。雖然現已找到前沿治療的途徑和聯繫，卻仍需要足夠的資源支持，才能真正走下去。若兩者皆失，我們是否只能無奈接受現實？回首過去三年多，我們之所以能安心尋求最先進的脊柱創傷治療方案，全因當初一位相關人士的口頭表達。每當回想起這震撼全港乃至全球的事件——正因為如此規模，史無前例的舞台事故，心底仍不禁湧起一陣悲鳴。」

阿Mo李啟言

MIRROR經理人公司MakerVille尋日就李盛林牧師嘅帖文回應傳媒，表示「除了在事發後隨即提供一千萬港元的經濟支持外，我們在過去超過三年有負責阿Mo的醫療及相關開支，亦與阿Mo家人繼續保持溝通。」，同時又提到「由於阿Mo已展開向12個單位索償，而有關司法程序仍在進行中，我們認為在此階段並不合適作出進一步評論。」

阿Mo女友So Ching出post表達無奈

阿Mo女友SoChing喺IG轉發阿Mo爸爸李牧師嘅代禱信以外，亦再次表達心情，「無奈 無助 憤怒 痛心」、「可笑嘅係眼見身邊嘅人當無事，忍咗幾年我想表達下，我長期在香港的心情同感受」，最後以「好攰了」作結。

SoChing喺IG轉發阿Mo爸爸李牧師嘅代禱信

