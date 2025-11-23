李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兒子許建彤（Jayden）已經14歲，夫婦昨日慶祝結婚17周年。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兒子許建彤（Jayden）已經14歲，目前在英國名校留學，令夫妻有更多時間享受二人世界。

兒子正在英國留學，李嘉欣與許晉亨有更多時間享受二人世界。（微博@李嘉欣Michele）

最新的照片見到兩人分別各抱一隻小狗，許晉亨伸手溫柔地摟著妻子的肩膀，只見「大美人」李嘉欣在燈光下很懂得選擇站立位置，其姿勢令她臉孔「背光」，容貌更顯年輕。反觀許晉亨看來以妻子為先，完全不在意燈光在頭頂中央落下，令他臉容對比強烈。

李嘉欣向來凍齡有術，外貌遠較真實年齡年輕。（IG@michele_monique_reis）

網民大讚李嘉欣狀態絕佳，美麗經得起歲月洗禮，更指她在相中貌似三十多歲，凍齡程度令人驚訝，形容是「歲月不敗美人」。