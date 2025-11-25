小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
豪門愛情17周年！55歲李嘉欣曬「夫妻居家合照」：紀念一下 簡單卻充滿恩愛
55歲香港女星李嘉欣23日在社群平台發文，分享與丈夫許晉亨的結婚17周年合照。畫面中，許晉亨一手抱著愛犬，一手摟著李嘉欣的肩膀，兩人神情自然、氣氛溫馨。
李嘉欣當天戴著針織帽、綁著麻花辮，雖然已經55歲，但外貌仍顯得相當年輕。不少留言感嘆時間流逝之快，也有人讚兩人的感情多年如一，不管是日常或各大節日都常分享合照，婚姻始終穩定。
李嘉欣、許晉亨在2008年因豪華婚禮受到關注，當時外界以「豪門聯姻」等標籤批評不斷。多年後再回頭看，部分網友認為，兩人以穩定相處化解早年爭議，婚姻關係也走出自己的步調。
