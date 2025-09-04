李嘉欣、黎姿合體現身！55歲、53歲「凍齡美貌」根本逆生長 網驚：女神都沒老

近日，香港兩大女星李嘉欣與黎姿攜手老公一同出席私人聚會，現場合照曝光後隨即引起熱議。兩人年過50，狀態依舊令人驚豔，網友大呼「女神都沒老」、「歲月在她們臉上怎麼沒有留下痕跡」！

55歲的李嘉欣以華麗造型亮相，棕黃色長卷髮在燈光下散發柔和光澤，妝容精緻，肌膚依舊白皙透亮；53歲的黎姿則身穿黑色皮衣，搭配棕紅色髮型，俐落中帶點貴氣，笑容依舊明亮動人，讓人想起當年的「小昭」。

鏡頭轉到另一半，則顯得反差明顯。李嘉欣老公許晉亨雖然西裝筆挺，但神情略顯疲態；黎姿老公馬廷強則白髮明顯，和兩位狀態極佳的太太形成對比，不少網友打趣：「年齡差越來越大了。」不過，儘管外界對她們婚姻的評論從未間斷，兩人早已看淡，家庭生活穩定，也展現出自信與優雅。

延伸閱讀

林書煒49歲凍齡美貌超驚人！20歲女兒也被封「最正星二代」 網爭喊蔡詩萍：岳父

張智霖、袁詠儀18歲兒子畢業了！「帥臉複製親媽」不出道，父母1句話斬斷星路