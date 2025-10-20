不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與手腕成為貴婦圈代表，今天一起來認識下遠東集團第三代邱詠賢、兼具企業與慈善身份的嚴紀雯，多位生於香港名媛吧！
「香港名媛圈之首」邱詠賢
遠東集團創辦人邱德根的孫女，恒安集團太子爺許清池的妻子，在名媛圈裡總穩坐 C 位，即使和更知名的明星站在一起，也很難搶走邱詠賢的焦點。在豪門式的身份之外，邱詠賢並非只顧外表的擺設，她更具有投資頭腦，善於投資房產，在九龍塘與紅磡擁有多處地產，個人資產即相當雄厚，而且低調！因此在不少香港人心中，邱詠賢的魅力，更似「經過歲月也不會生鏽」的沉穩氣質，不用浮誇也備受注目。
林心兒與林恬兒：姐妹花的兩條名媛之路
林心兒（又名林烜靚）與她的姐姐林恬兒出身寰亞傳媒大亨林建岳與謝玲玲的家庭，兩人在人生軌道上選擇的名媛風格則各有分野。林心兒在名媛圈擁有出了名的好人緣，連BLACKPINK Rosé都是閨密！流連於各大名門聚會及時裝秀的林心兒，時常令網友笑說，工作內容就是「每天把自己打扮得漂漂亮亮」的，也被稱作「現實版《小时代》顧里」，但只看到不工作就認為她是無腦千金，林心兒每一次發文，自帶的流量在這個流量變現的時代，即不容小覷。
妹妹林心兒以個人氣場引領風潮，一舉一動常是媒體的焦點，而身為姐姐的林恬兒則走偏務實路線，留學哥倫比亞大學，日常即涉足公共領域與家族責任，被視為「有料、有背景，又有溫度」的典型名媛。 林恬兒與林心兒姐妹倆在同一屋簷下，用不同的步調建構各自的存在感，彼此互補穩固著家族。
「最美外孫女」何鍶珩
相較於曝光率極高的名媛，前澳門首富、賭王何鴻燊孫女何鍶珩，作風低調但仍被封為賭王「最美外孫女」，母親何超鳳是賭王接班人，身價高達500億（約台幣1953億）！在高端社交圈裡，何鍶珩屬於「被看見卻不張揚」的存在，她的力量在於背後的人脈、品味、與圈內認可度，而不是在紅毯或媒體前的華麗，不用每天曝光，也能被圈中認可為「有份量的名媛」。
嚴紀雯：企業界與慈善雙線佈局的名媛實力
作為時捷集團主席嚴玉麟的女兒，她不只是名媛圈的臉孔，還兼具企業與慈善身份，嚴紀雯也是港媒認證「有實質分量」的名媛典範。在銀行業界與慈善機構中都有曝光，嚴紀雯的角色不完全是名媛光環，更多的是踏實的責任與資源運作。有能力，也有溫度，嚴紀雯的背後能量，被視為值得學習的「名媛」。
名媛不只是一張臉，更是經得起時間考驗的風度
不必每天高調出場，不必為了鏡頭而生活，邱詠賢、林心兒與林恬兒、何鍶珩到嚴紀雯，她們的日常、她們在背後的選擇，其實就是她們的名媛底色，不附屬於誰，在浮華世界中仍保持自我步伐、擁有腦袋與選擇，延續豪門風度。
封面與內頁圖片來源：小紅書
更多女人我最大報導
于朦朧慘死1個月後母親爆「被輕生」！搶救無效離世，知情人士曝光驚人黑幕
恭喜！《許我耀眼》陳偉霆突官宣當爸了，認愛超模何穗：爸爸、媽媽，還有他
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 9 小時前
驚世逆轉！西班牙快時尚MANGO創辦人墜崖案 長子轉列謀殺嫌疑人
西班牙快時尚品牌 MANGO 的創辦人兼主席、福布斯富豪伊薩克 · 安迪奇（Isak Andic）於去年底在一次徒步旅行中不幸墜崖身亡，該案在近期的調查中發生重大轉折。西班牙警方已將此案從最初的「意外事故」轉為「可能的謀殺案」進行重啟調查，並正式將安迪奇的 43 歲長子喬納森 · 安迪奇（Jo鉅亨網 ・ 10 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
華裔女澳洲駕豪車肇禍案延至下月審理 須決定認罪與否
【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省悉尼23歲神秘華裔女子楊蘭蘭今年7月駕豪車失事，其背景持續受到關注。這宗車禍案件上周五（17日）上午在悉尼第三次開庭，法院同意延至下月中旬審理此案，整個提訊持續不到10分鐘。on.cc 東網 ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
立法會選舉︱謝偉銓不競逐連任 累計 17 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 天前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 22 小時前
《大行》大摩列出專注新興市場及中國主動型長倉基金經理近月對主要港股持倉變化預測(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出專注新興市場及中國主動型長倉的國際及美國基金經理(long-only EM and China active managers)近月對主要港股及中概股持倉變化預測： 股份│組合權重│近月主動權重持倉變化 騰訊(00700.HK)│18.9%│-0.5% 阿里巴巴(09988.HK)│11.2%│+3.3% 寧德時代(300750.SZ)│2.9%│+0.5% 拼多多(PDD.US)│2.6%│+0.1% 建行(00939.HK)│2.5%│+0.2% 網易(09999.HK)│2.4%│+0.1% 中國平安(02318.HK)│2.3%│-0.4% 小米(01810.HK)│2.2%│+0.1% 美團(03690.HK)│2.1%│+0.3% 友邦(01299.HK)│1.9%│-0.1% 招行(03968.HK)│1.8%│-0.1% 比亞迪(01211.HK)│1.3%│-0.2% 攜程(09961.HK)│1.3%│-0.2% 紫金(02899.HK)│1.2%│0% 騰訊音樂(TME.US)│1.2%│0% (wl/a)~ 阿思達克財經新聞AASTOCKS ・ 12 小時前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡
據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]TechRitual ・ 1 天前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
謝霆鋒出道30年「演出全是素顏」！45歲不化妝仍零瑕疵 網讚：自律就是最好醫美
香港天王謝霆鋒出道近30年，向來以「素顏演出」聞名。與多數藝人仰賴妝髮造型不同，他無論拍戲或登台幾乎不化妝，暴雨淋身仍維持鏡頭前的自然神情，這份風格成為他最具辨識度的標誌。姊妹淘 ・ 11 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
楊耀松長子：恒生私有化屬多贏 家族持股逾半世紀 嫌「搵食」瓣數少轉型慢
有「工廈大王」之稱的楊耀松及其家族，持有恒生銀行（0011.HK）股份逾半個世紀，其長子楊國佳繼承父親投資後，亦一直視恒生為長線收息股，從沒減持。對於滙控（0005.HK）斥資千億元擬私有化恒生，楊國佳接受本報訪問時表示滿意作價，並會支持建議，認為此舉是多贏方案，又坦言恒生多年來主力「靠磚頭（物業抵押）做工商企業放貸，搵食瓣數唔夠多，轉型亦唔夠快」，私有化交易反映了「香港商業房地產神話熄滅」的結果。信報財經新聞 ・ 22 小時前