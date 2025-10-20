李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈

香港富可敵國的名媛

在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與手腕成為貴婦圈代表，今天一起來認識下遠東集團第三代邱詠賢、兼具企業與慈善身份的嚴紀雯，多位生於香港名媛吧！

「香港名媛圈之首」邱詠賢

遠東集團創辦人邱德根的孫女，恒安集團太子爺許清池的妻子，在名媛圈裡總穩坐 C 位，即使和更知名的明星站在一起，也很難搶走邱詠賢的焦點。在豪門式的身份之外，邱詠賢並非只顧外表的擺設，她更具有投資頭腦，善於投資房產，在九龍塘與紅磡擁有多處地產，個人資產即相當雄厚，而且低調！因此在不少香港人心中，邱詠賢的魅力，更似「經過歲月也不會生鏽」的沉穩氣質，不用浮誇也備受注目。

廣告 廣告

林心兒（又名林烜靚）與她的姐姐林恬兒出身寰亞傳媒大亨林建岳與謝玲玲的家庭，兩人在人生軌道上選擇的名媛風格則各有分野。林心兒在名媛圈擁有出了名的好人緣，連BLACKPINK Rosé都是閨密！流連於各大名門聚會及時裝秀的林心兒，時常令網友笑說，工作內容就是「每天把自己打扮得漂漂亮亮」的，也被稱作「現實版《小时代》顧里」，但只看到不工作就認為她是無腦千金，林心兒每一次發文，自帶的流量在這個流量變現的時代，即不容小覷。

妹妹林心兒以個人氣場引領風潮，一舉一動常是媒體的焦點，而身為姐姐的林恬兒則走偏務實路線，留學哥倫比亞大學，日常即涉足公共領域與家族責任，被視為「有料、有背景，又有溫度」的典型名媛。 林恬兒與林心兒姐妹倆在同一屋簷下，用不同的步調建構各自的存在感，彼此互補穩固著家族。

「最美外孫女」何鍶珩

相較於曝光率極高的名媛，前澳門首富、賭王何鴻燊孫女何鍶珩，作風低調但仍被封為賭王「最美外孫女」，母親何超鳳是賭王接班人，身價高達500億（約台幣1953億）！在高端社交圈裡，何鍶珩屬於「被看見卻不張揚」的存在，她的力量在於背後的人脈、品味、與圈內認可度，而不是在紅毯或媒體前的華麗，不用每天曝光，也能被圈中認可為「有份量的名媛」。

嚴紀雯：企業界與慈善雙線佈局的名媛實力

作為時捷集團主席嚴玉麟的女兒，她不只是名媛圈的臉孔，還兼具企業與慈善身份，嚴紀雯也是港媒認證「有實質分量」的名媛典範。在銀行業界與慈善機構中都有曝光，嚴紀雯的角色不完全是名媛光環，更多的是踏實的責任與資源運作。有能力，也有溫度，嚴紀雯的背後能量，被視為值得學習的「名媛」。

名媛不只是一張臉，更是經得起時間考驗的風度

不必每天高調出場，不必為了鏡頭而生活，邱詠賢、林心兒與林恬兒、何鍶珩到嚴紀雯，她們的日常、她們在背後的選擇，其實就是她們的名媛底色，不附屬於誰，在浮華世界中仍保持自我步伐、擁有腦袋與選擇，延續豪門風度。

封面與內頁圖片來源：小紅書

更多女人我最大報導

于朦朧慘死1個月後母親爆「被輕生」！搶救無效離世，知情人士曝光驚人黑幕

恭喜！《許我耀眼》陳偉霆突官宣當爸了，認愛超模何穗：爸爸、媽媽，還有他



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章