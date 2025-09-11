李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因

李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。

去年，李嘉欣PO出Jayden和許晉亨兩父子閒談嘅照片，被網民激讚Jayden高大帥氣，又指二人較似兩兄弟。日前，有網民於香港名店野生捕獲李嘉欣與Jayden行街，並將照片放到社交平台分享，令Jayden近況再次曝光。該網民寫道：「李嘉欣兒子越長越帥氣了，又高又壯的，髮型弄一下就好了。」從照片中目測Jayden高過李嘉欣大半個頭，身高至少有1米8，五官立體、輪廓深邃，外表上遺傳父母嘅良好基因。

小紅書截圖

