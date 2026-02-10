李嘉誠基金會聯同香港迪士尼 邀5000外傭暢遊園區

【Now新聞台】李嘉誠基金會聯同香港迪士尼，以及印尼移工工會、白恩逢之家和基督教勵行會，在3月29日及4月12日合共邀請5000名外籍傭工，免費到樂園遊玩一天。

是次活動除了菲律賓社群，更將延伸至來自印尼、印度、斯里蘭卡、尼泊爾及泰國的外籍傭工參與，並將名額增至5000個，較去年增加1000個名額，讓更多離鄉別井的傭工可以開心暢遊園區。

今次活動除了向參與者送出樂園一日門票，同時會送贈包含兩份正餐及一份特色小食的餐飲券，以及八達通卡作往返園區之用，合共總值超過1000元。

#要聞