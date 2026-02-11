李嘉誠基金會請5000外傭去迪士尼！包門票／餐飲／八達通交通費 日子+受惠機構一覽

李嘉誠基金會請5000外傭去迪士尼！香港一眾「工人姐姐」有福了，李嘉誠基金會延續對社會的關懷，今年再度宣布與香港迪士尼樂園合作，邀請5,000名外籍家庭傭工免費暢遊樂園！ 今次活動不但名額加碼，更是「全包宴」，由門票、餐飲到交通費都由基金會「包底」，讓姐姐們可以暫時放下繁重家務，享受一個夢幻假期。即睇活動日子及受惠詳情！

包玩包食包交通！人均資助逾千元

為了讓離鄉別井的傭工們能無後顧之憂地盡情玩樂，今次活動主打「全包式無憂假期」，每位參與者的資助總值超過 一千港元。

禮遇相當豐富，包括：

暢遊： 香港迪士尼樂園一日門票。

饗宴： 豐富餐飲券，涵蓋 兩份正餐 及 一份特色小食，解決在園內的消費問題。

出行： 貼心送出 八達通卡 一張，以資助往返樂園的交通費用。

李嘉誠基金會宣布與香港迪士尼樂園合作，邀請5,000 名外籍家庭傭工免費暢遊樂園！（迪士尼官方圖片）

名額增至5000個！擴展至印尼/泰國等6大族裔

隨著社會對外傭貢獻的認可，今年基金會特別將名額由去年的4,000個，增加至5,000個，額外增設了 1,000 個名額。此外，為了體現廣納多元（Embracing Diversity）的精神，受惠對象不再局限於菲律賓社群，更延伸至 印尼、印度、斯里蘭卡、尼泊爾及泰國 等多個族裔的傭工朋友，讓不同國籍的同工都能感受到香港的溫暖。

今次活動不但名額加碼，更是「全包宴」，由門票、餐飲到交通費都由基金會「包底」。（迪士尼官方圖片）

3月/4月分兩日舉行 夥拍3大社福機構

是次活動定於2026年的春季分兩日舉行，分別是3月29日及4月12日。

為了順利推行計劃，李嘉誠基金會夥拍了多個專業工會及全新非牟利機構進行協作，包括：

印尼移工工會 (IMWU)

白恩逢之家 (Bethune House)

基督教勵行會 (Christian Action)

誠哥出手果然唔同凡響，連交通費同午晚餐都諗埋，真係好貼心！各位僱主不妨留意下相關機構的消息，睇下有無機會幫屋企個好幫手報名啦！

李嘉誠基金會請5000外傭去迪士尼，誠哥善心真係爆棚！(Getty Images)

