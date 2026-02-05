李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸1句留言傷害性極大

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍＋李若彤+葉子楣 爸爸1句留言傷害性極大

現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。

李沅沅經常上載與爸爸李國麟互動影片，以增加知名度與流量。（小紅書＠李沅沅李沅薐））

李沅沅曾透露與爸爸李國麟都患有ADHD，爸爸的症狀甚至比她更嚴重，而她在英國修讀戲劇，上年畢業後到北京電影學院深造，經常在小紅書更新近況，不時與爸爸一同出鏡增加流量，又會標註自己是「香港新人演員」，早前更被發現曾到ViuTV試鏡，明顯決心加入娛樂圈。

李沅沅曾透露她與爸爸李國麟都患有ADHD。（小紅書＠李沅沅李沅薐））

李沅沅經常在小紅書貼出不同照片，當中古裝扮相被指氣質似李若彤，而她早前先後在小紅書上載兩組造型照，其中一款是身穿白衣上衣及牛仔布熱褲，臉上妝容較淡，頭上紮起馬尾，散發青春逼人的少女感，有網民留言問：「有考慮加入TVB嗎？」她即回：「未來的事情誰也不知道呢。」不少人大讚「好美」，又指她看起來極像蔡卓妍，又有點似李若彤與楊采妮。

李沅沅平常的打扮亦被讚靚女，她又自稱是香港新人演員，決心加入娛樂圈。（小紅書＠李沅沅李沅薐））

至於另一款造型照則與平時的李沅沅有極大差異，只見她的頭髮變得蓬鬆和微曲，化濃妝再戴上大耳環，身穿一字膊的微貼身紅色上衣和牛仔褲，並留言指「來自香港的我當然要挑戰一下港風，挑戰成功了嗎？許願接到粵語劇本」。有人認為造除了像蔡卓妍，還有點似經典性感女星葉子楣。

李沅沅濃妝打扮，被指似經典性感女星葉子楣。（小紅書＠李沅沅李沅薐））

不過，身為李沅沅爸爸兼「頭號粉絲」的李國麟在帖文留言「很像你媽媽年輕的時候，但你比她胖多了」，明顯傷害性極大，令李沅沅公開回應「我們不要理這種網友」，父女鬥嘴令網民笑翻。