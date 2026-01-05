李在明出席中韓商務論壇 擴大兩國經濟合作

【on.cc東網專訊】南韓總統李在明周一（5日）繼續訪華行程，他將在北京出席中韓商務論壇，強調擴大兩國經濟合作的重要性，並促進民間領域展開積極交流。南韓大企業集團掌門人將悉數出席，與中方工商界人士共同探討今後合作交流方向。

青瓦台公布出席論壇的兩國企業代表名單，韓方包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、POSCO集團會長張仁和、GS集團會長許兌秀、LS集團會長具滋殷、希傑（CJ）集團會長李在賢等人出席。中方則有中國貿易促進委員會會長任鴻斌、中石化集團董事長侯啟軍、中國能源建設集團董事長倪真、中國工商銀行董事長廖林、TLC科技集團董事長李東生、寧德時代董事長曾毓群等人與會。

廣告 廣告

今年正值南韓獨立運動家金九誕辰150周年暨大韓民國上海臨時政府成立100周年，李在明將於周三（7日）前往上海訪問大韓民國臨時政府舊址。分析認為，日本首相高市早苗上台後在歷史問題上的強硬立場，對韓日關係構成挑戰，李在明選擇在此地點與中國共同追溯抗日歷史記憶，是在向日本表明歷史問題並未翻篇。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】