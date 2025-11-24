搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
李在明分別晤中日領導人 盼加強溝通
【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，南韓總統李在明借出席二十國集團（G20）峰會之機，周日（23日）在南非約翰內斯堡分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗。李在明強調增強韓中兩國政治互信和溝通的重要性，李強對此表示贊同。
與李強會晤時，李在明高度評價兩國元首借亞太經合組織（APEC）慶州峰會之機舉行雙邊會談推動韓中關係回暖，並提議為造福兩國民眾開展合作。李強亦高度讚賞李在明在G20峰會上發表的講話，並提議兩國以此為基礎展開更多合作。中方願與韓方在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。南韓總統室稱，此次會晤延續了韓中高層間的積極交流，具重要意義。
李在明另與高市早苗會晤，雙方重申在複雜的國際形勢下維護好兩國關係的重要性，以及面向未來推動雙邊合作的必要性，並決定繼續通過「穿梭外交」在經濟、安全等多領域進一步密切溝通。李在明指出，打牢韓日關係是兩國政治家應擔當的使命，希望雙方能集中精力在具合作潛力的領域進一步推動雙邊關係發展。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 1 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 3 小時前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
Getty Images 進入本世紀以來，中國和日本的「蜜月期」已經結束，自那時起，形容這對東亞鄰居的關係，最常用的詞是「政（治）冷經（濟）熱」——用來形容中國和日本波折外交關係，以及急速膨脹的貿易規模。 但本月因日本首相高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密：暫停日本水產進口，停止牛肉進口磋商，發佈旅遊和留學警告。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美國政府確認政府效率部已經解散
外電報道，美國人事管理局局長Scott Kupor確認， 美國政府效率部(DOGE)已經不存在。白宮發言人Liz Huston回應指，美國總統特朗普獲得明確的授權，要減少聯邦政府的浪費、欺詐及濫用行為，未來將繼續積極履行這個承諾。AASTOCKS ・ 4 小時前
王毅三個「絕不允許」狠批日揆涉台錯誤言論 中方有權再清算日本歷史罪行
2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。 王毅提到，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。 他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟AASTOCKS ・ 2 小時前
憂美軍對委內瑞拉行動違法 傳法、荷、英3國限制情報分享
（法新社巴黎23日電） 觀察家表示，美軍對委內瑞拉涉嫌販運毒品者的行動，以及美國總統川普揚言對委國政權發動地面攻擊，令法國、荷蘭、英國憂心忡忡，開始限制與華府分享加勒比海地區相關情資。法國反毒辦公室（OFAST）負責人祖拉斯（Dimitri Zoulas）接受加勒比海廣播電台（RCI）訪問時則說：「在目前情勢下，如果有情報可能成為對船隻發動軍事打擊的依據，沒有任何歐洲國家，包括法國，會向美方提供這類作戰情報。」法新社 ・ 18 小時前
魯比奧澄清：俄羅斯、烏克蘭28點和平計畫是由美國起草的
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）週六（22 日）表示，本週曝光的烏克蘭 28 點和平計畫，是由美國政府起草而成，澄清先前部分參議員的說法。鉅亨網 ・ 1 天前
川普下最後通牒：27日前接受和談！烏克蘭陷「尊嚴或夥伴」兩難抉擇
俄烏衝突正迎來關鍵轉折點。在烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊的同時，美國正對烏克蘭總統澤倫斯基施加重大壓力，要求其接受旨在結束衝突的「28 點」新和平計畫。 當地時間 11 月 23 日清晨，俄羅斯首都莫斯科州遭到烏克蘭無人機的攻擊，凸顯著戰火的進一步升級。 莫鉅亨網 ・ 1 小時前
中國據報拒絕明年1月舉行中日韓首腦會談
中國據報拒絕在明年1月舉行中日韓首腦會談。infocast ・ 1 天前
王毅批評高市早苗涉台言論 強調中方必堅決回擊絕不妥協退讓
中共中央政治局委員、外交部長王毅批評日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號,講了不該講的話,越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊,在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上,絕不會有任何妥協退讓。王毅結束對中亞三國訪問後接受中國傳媒訪問時強調,日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾,具有國際法效力,沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政,都必須恪守。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯,一切主張正義的國家和人民,都有權利對日本的歷史罪行進行再清算,都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。(BC)infocast ・ 18 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
李在明G20峰會期間與李強會面 稱中韓關係呈回暖勢頭
據《韓聯社》報道，南韓總統李在明出席二十國集團(G20)領導人峰會期間，分別會晤中國國務院總理李強及日本首相高市早苗。 李在明高度評價在亞太經合組織慶州峰會期間與中國國家主席習近平的雙邊會談，能夠推動中韓關係回暖。南韓總統室稱，兩國關係呈現回暖勢頭，此次會晤延續兩國高層之間的積極交流，具有重要意義。 李強則稱，習近平對南韓的國事訪問非常成功，中國願與南韓在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
關稅不確定性加劇！傳川普政府秘密籌備應對「對等關稅」倒台的備用計畫
外媒引述知情人士消息最新報導指出，面對國內通膨高企與最高法院關稅訴訟的不確定性，白宮正悄悄調整關稅策略，川普政府正秘密籌備備用方案，以因應「對等關稅」政策若遭推翻，美國商務部和貿易代表辦公室將改以《貿易法》301 條款和第 122 條加徵關稅。 這兩項法律雖同樣賦予總統單方面加鉅亨網 ・ 2 小時前
日圓續走弱 日政府顧問促積極干預匯市
外電報道，日本政府顧問小組成員Takuji Aida表示，日本擁有過剩的外匯儲備，政府可以積極干預外匯市場，以減輕日圓疲弱所帶來的負面經濟影響。 今早(24日)圓匯仍然走弱，現跌0.24%至156.75日圓兌一美元。Aida一直主張透過維持低利率及增加支出來刺激經濟，認為日圓疲弱有利於經濟，進口成本上升對家庭造成的衝擊可以透過積極的財政開支來抵銷。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
美財長：政府關門導致美國經濟永久損失110億美元
美國財長貝森特接受《全國廣播公司》訪問時表示，持續43天的政府關門導致美國經濟永久損失110億美元，但對明年經濟增長持樂觀態度，因利率正在緩解且稅收減免即將實施。AASTOCKS ・ 3 小時前
以色列軍方：空襲黎巴嫩擊斃真主黨軍事領袖
（法新社耶路撒冷23日電） 以色列軍方今天宣布，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特時擊中一棟公寓大樓，擊斃了黎國政治與軍事組織真主黨的高階軍事指揮官塔布塔拜。以色列軍方透過聲明指出，以軍「襲擊貝魯特（Beirut）地區，擊斃真主黨（Hezbollah）高階軍事指揮官、恐怖分子塔布塔拜（Haitham Ali Tabatabai）」。法新社 ・ 5 小時前
共同社：香港政府開始停止與日本駐港總領事館官方交流
【Now新聞台】日本共同社報道，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流。 報道引述消息人士指，香港的投資推廣署原定上周二舉辦企業交流活動，但港府要求日本領事館人員不得出席，雙方協商後決定押後活動。另外，港府負責經濟的官員，原定下月上旬與日本駐港總領事三浦潤會面，也收到港府要求取消。本港保安局早前因中國公民在日本遇襲事件趨勢漸增，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
中方就高市錯誤言行致函古特雷斯 指高市言論極錯誤及極危險
中國常駐聯合國代表傅聰,致函聯合國秘書長古特雷斯,就日本首相高市早苗涉華錯誤言行,闡明中國政府立場,函件將作為聯合國大會正式文件,向全體會員國發放。傅聰在致函中指出,高市在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論,是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯、首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心,以及首次對中國發出武力威脅,公然挑戰中方核心利益,有關言論極其錯誤、極為危險,性質影響極其惡劣。傅聰說如果日方膽敢武力介入台海局勢,將構成侵略行為,中方將堅決行使聯合國憲章及國際法賦予的自衛權,堅定捍衛國家主權和領土完整。 (BC)infocast ・ 1 天前