李在明分別晤中日領導人 盼加強溝通

【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，南韓總統李在明借出席二十國集團（G20）峰會之機，周日（23日）在南非約翰內斯堡分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗。李在明強調增強韓中兩國政治互信和溝通的重要性，李強對此表示贊同。

與李強會晤時，李在明高度評價兩國元首借亞太經合組織（APEC）慶州峰會之機舉行雙邊會談推動韓中關係回暖，並提議為造福兩國民眾開展合作。李強亦高度讚賞李在明在G20峰會上發表的講話，並提議兩國以此為基礎展開更多合作。中方願與韓方在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。南韓總統室稱，此次會晤延續了韓中高層間的積極交流，具重要意義。

李在明另與高市早苗會晤，雙方重申在複雜的國際形勢下維護好兩國關係的重要性，以及面向未來推動雙邊合作的必要性，並決定繼續通過「穿梭外交」在經濟、安全等多領域進一步密切溝通。李在明指出，打牢韓日關係是兩國政治家應擔當的使命，希望雙方能集中精力在具合作潛力的領域進一步推動雙邊關係發展。

